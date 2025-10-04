क्या वे हमें आश्वासन दे सकते हैं कि...गोवा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल आज नाएम में पार्टी कार्यालाय का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौराव पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गोवा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल आज नाएम में पार्टी कार्यालाय का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौराव पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गोवा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। गोवा में किसी भी स्थिति में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने ये भी पूछा कि क्या कांग्रेस इस बात का आश्वासन दे सकती है कि कांग्रेस का कोई नेता इस बार बीजेपी में शामिल नहीं होगा।

उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी हालत में गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस ने गोवा की जनता को सबसे ज्यादा धोखा दिया है। 2017 से 2019 के बीच कांग्रेस के 13 विधायक भाजपा में शामिल हुए और 2022 में 10 और कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए। क्या वे हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि जीतने के बाद कोई भी कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल नहीं होगा। कांग्रेस अपने विधायकों को थोक भाव में भाजपा को सप्लाई करती है।

इससे पहले साउथ गोवा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी राजनीति में सेवा करने के लिए आई है और AAP के कार्यकर्ता जो जगह-जगह मोहल्ला क्लीनिक खोल रहे हैं, वह आपको सेवा करने और पुण्य कमाने का मौक़ा देता है। इंसानों की सेवा करने से भगवान की पूजा करने के समान पुण्य मिलता है। हमारी सभी धार्मिक किताबें इंसानों की सेवा करने का ज्ञान देती हैं।