भाजपा की बी टीम का ठप्पा तो मेरे ऊपर से हटेगा, CJP का साथ देकर बोले अन्नामलाई

तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई कर चुके के अन्नामलाई फिलहाल पार्टी से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं।

भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके के अन्नामलाई ने नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शखनकारियों को हिरासत में लिए जाने को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। खास बात है कि अन्नामलाई ने जून में भाजपा को अलविदा कह दिया था और वह तमिलनाडु यूनिट के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने अपने आलोचकों पर भी जमकर निशाना साधा।

अपनी प्रेस वार्ता की आलोचना के बाद अन्नामलाई ने एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2011 के उस बयान का जिक्र किया, जो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दिया था। मोदी ने तब रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर आधी रात को की गई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी।

अन्नामलाई ने क्या लिखा अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, '2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर उनके हाथ बंधे न होते, तो वह दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जंग छेड़ देते।' अन्नामलाई ने कहा, 'मेरी राय में माननीय प्रधानमंत्री ने उस समय जो कहा था, वह बिल्कुल सही था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'आज आपको अनिश्चितकाल के लिए जेल भेजा जा सकता है, आपके जमानतदारों के बॉण्ड खारिज किए जा सकते हैं और हैरानी की बात यह है कि निवारक बॉण्ड से जुड़े मामलों से निपटने का अधिकार मिलने पर एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट आपको अपने इशारों पर नचा सकता है।' अन्नामलाई ने कहा, 'अगर आप लोकतंत्र में कानून की उचित प्रक्रिया के उल्लंघन पर सवाल उठाते हैं, तो आपको भला-बुरा कहा जाएगा और आप पर हमलों की झड़ी लग जाएगी, जिसमें आपको 'विदेशी एजेंट' करार देना भी शामिल होगा।'

आलोचनाओं पर दिया जवाब उन्होंने कहा, 'जब से मैंने नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए कहा है, तब से मुझ पर लगातार हमले हो रहे हैं। लेकिन मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि तमिलनाडु में जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।' अन्नामलाई ने कहा, 'एक तरह से मुझे इसमें मजा भी आया, क्योंकि इससे मेरे ऊपर लगा 'भाजपा की बी-टीम' होने का ठप्पा जल्द ही हट जाएगा और यह बात भी गलत साबित हो जाएगी कि मुझे तमिलनाडु में एक 'धुरंधर' के तौर पर भेजा गया है।'

मंगलवार की अपनी प्रेस वार्ता का जिक्र करते हुए अन्नामलाई ने कहा, 'मैंने कॉजपा के प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के दिल्ली पुलिस के तरीकों पर सवाल उठाए थे।' उन्होंने कहा कि इस प्रेस वार्ता के बाद, जैसा कि उम्मीद थी, हमले फिर से शुरू हो गए हैं।

अन्नामलाई ने कहा, 'भाजपा के कुछ लोगों के लिए, मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं - अगर आप कुछ बातें भूल गए हैं तो याद दिला दूं- कि मैंने पांच जून 2026 को भाजपा छोड़ दी थी।'

CJP का किया समर्थन अन्नामलाई ने कहा, 'जैसा कि मैंने कल कहा था कि हो सकता है कि मैं कॉजपा की रणनीतियों से सहमत न होऊं और मुझे लगता है कि उनकी कई रणनीतियां गलत दिशा में हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या उन्हें किसी ऐसे मुद्दे पर विरोध करने, बहस करने या प्रदर्शन करने का अधिकार है, जिसे वे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो मैं साफ तौर पर कहूंगा - हां।'