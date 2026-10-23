अमित शाह ने क्या कहा? पंजाब में भाजपा और अकाली दल के गठबंधन की अटकलें तेज
अमित शाह ने यह बयान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू की मौजूदगी में दी। दोनों ही नेताओं ने 2019 और 2024 में पंजाब के अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ा था।
Punjab Elections: पंजाब में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में अगली सरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बनेगी। उनके इस बयान से पंजाब के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है।
अमित शाह ने दिल्ली में यमुना नदी के पुनरुद्धार से जुड़ी कई करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा, "मैं अभी एक दिन पहले ही पंजाब में था। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जिस तरह से नशीले पदार्थों का कारोबार पनपा है उसे देखते हुए लोगों ने तय कर लिया है कि 2027 में राज्य में NDA की सरकार बनेगी।"
आपको बता दें कि अमित शाह ने यह बयान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू की मौजूदगी में दी। दोनों ही नेताओं ने 2019 और 2024 में पंजाब के अमृतसर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वे कांग्रेस के गुरजीत औजला से हार गए थे।
अमित शाह के बयान के बाद अटकलें तेज
अमित शाह का पंजाब में NDA सरकार बनने को लेकर दिया गया बयान काफी अहम है, क्योंकि अब तक भगवा पार्टी यही कहती आ रही थी कि वह राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। उनके इस बयान के तुरंत बाद भाजपा और अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना पर चर्चा होने लगी है।
क्यों अलग हुए थे अकाली?
आपको बता दें कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल ने 26 सितंबर 2020 को NDA छोड़ दिया था। अब खबर आ रही है कि पर्दे के पीछे भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पुनर सुरजीत (अकाली के बागी गुट) के नेताओं के बीच भी चर्चा हो रही है। भाजपा पंजाब में एक बड़े गठबंधन के लिए दोनों को साथ लाने के तरीकों पर विचार कर रही है।
भाजपा ने क्यों बदला अकाली पर स्टैंड?
भाजपा पंजाब में अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए जमीनी स्तर के सर्वे का इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा था कि पंजाब में गठबंधन के मुद्दे पर सही समय आने पर विचार किया जाएगा। हाल ही में अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पार्टी का रुख बदलते हुए केंद्र के परिसीमन और महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के एजेंडे का समर्थन किया। इतना ही नहीं, अकाली दल ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भी समर्थन किया था।
बीते 7 अगस्त को सुखबीर सिंह बादल की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी। इसके बाद भी अकाली और भाजपा के साथ आने की चर्चा शुरू हो चुकी थी। उस समय अकाली दल की तरफ से कहा गया था कि जो दरवाजा पहले बंद था वह थोड़ा खुल चुका है। अब अमित शाह के द्वारा पंजाब में एनडीए सरकार के दावे ने इसे और बल दिया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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