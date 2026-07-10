TMC के 4 अरब फंसे तो MP ने मंदिर से जोड़े तार, अयोध्या केस के बीच लिया ED का नाम
पहले पार्टी में टूट और तृणमूल कांग्रेस अब आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने पार्टी के 3 खातों में जमा रकम को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने खर्च प्रबंधन के लिए अधिकारी नियुक्त किया है।
ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के खातों पर बड़ा ऐक्शन लिया है। इसी बीच पार्टी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने इस कार्रवाई के तार मंदिर के फंड से जोड़े हैं। खास बात है कि यह बयान ऐसे समय पर हुआ है, जब उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान चोरी को लेकर जांच जारी है और सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करने वाला है।
ब्रायन ने एक्स पर पोस्ट किया, 'ईडी ने टीएमसी के 3 HDFC बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। ED मंदिर फंड को कब फ्रीज करेगी।' हालांकि, इस दौरान उन्होंने किसी मंदिर का नाम नहीं लिया है।
4 अरब रुपये हुए फ्रीज
एजेंसी वार्ता के अनुसार, ईडी ने टीएमसी के एचडीएफसी बैंक के तीन खातों में जमा 440.42 करोड़ रुपये की निकासी पर रोक लगा दी है। ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने बुधवार को बताया कि उसने विमानन क्षेत्र में काम करने वाली केयरवेल समूह की कंपनियों के कोलकाता और उसके आसपास के पांच परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी बिधाननगर साइबर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गयी। यह प्राथमिकी कथित तौर पर बेईमानी से वित्तीय लेनदेन, धन के अवैध संग्रह और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों के जरिए संदिग्ध धन के हस्तांतरण के मामले में दर्ज की गई थी।
खर्चों के लिए एक अधिकारी लगाया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन तीन बैंक खातों से ममता बनर्जी नीत गुट के रोजमर्रा के खर्चों का प्रबंधन करने के लिए गुरुवार को एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार को ममता खेमे के रोजमर्रा के खर्चों के प्रबंधन के लिए 30 सितंबर 2026 तक विशेष अधिकारी नियुक्त किया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को सिर्फ पार्टी के संचालन से जुड़े रोजमर्रा के खर्चों के लिए बैंक खाते से राशि निकालने की इजाजत होगी। अदालत ने विशेष अधिकारी को निर्देश दिया कि वह 21 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर संबंधित अवधि के दौरान खर्च हुई राशि का ब्योरा देने वाली रिपोर्ट पेश करें।
अलग हुए गुट ने लगाए थे आरोप
तृणमूल विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट के नेताओं ने 18 जून को बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय के साइबर अपराध थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक निजी बैंक में पार्टी के तीन खातों में जमा राशि अपराध से अर्जित रकम है। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित पुलिस अधिकारियों से मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
अयोध्या मामला
राम मंदिर में कथित अनियमितताओं के जांच SIT कर रही है। जून के पहले सप्ताह में राम मंदिर में दान राशि की गिनती में कथित अनियमितताएं सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। ट्रस्ट की सिफारिश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। जांच के दौरान दल को प्रथम दृष्टया गबन के सबूत मिले थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने SIT गठित की थी। बाद में इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।
(भाषा और वार्ता इनपुट के साथ)
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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