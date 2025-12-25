CM स्टालिन ने PM मोदी पर ऐसा क्या कहा कि भड़क गई BJP; बेटा-पार्टी नेताओं का खोल दिया काला चिट्ठा

संक्षेप: स्टालिन ने कहा कि बहुमत की सच्ची ताकत और चरित्र यह सुनिश्चित करने में है कि अल्पसंख्यक बिना किसी डर के रहें। उन्होंने समाज को बांटने वाले दंगाई समूहों पर अंकुश लगाने की वकालत करते हुए इसे दृढ़ संकल्प के साथ तत्काल लागू किए जाने की जरूरत बताई।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गुरुवार (25 दिसंबर) को कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले की आ रही खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का क्रिसमस समारोह में शामिल होना परेशान करने वाला है। स्टालिन ने जबलपुर और रायपुर में अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों में 74 फीसदी की वृद्धि गंभीर खतरे का संकेत है। उन्होंने मणिपुर के बाद जबलपुर, रायपुर और अन्य जगहों पर अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को उन सभी लोगों के लिए अस्वीकार्य बताया जो सद्भाव को महत्व देते हैं।

स्टालिन ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले अस्वीकार्य हैं और दंगाइयों पर अंकुश लगाना एक साझा व आवश्यक कर्तव्य है, जिसे दृढ़ संकल्प के साथ लागू किया जाना चाहिए। स्टालिन ने कहा कि बहुसंख्यक लोगों की सच्ची ताकत और चरित्र अल्पसंख्यकों को भयमुक्त जीवन जीने देने में निहित है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जब कुछ दक्षिणपंथी हिंसक समूह बहुसंख्यक होने के नाम पर हमले व दंगे करते हैं, वह भी ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री क्रिसमस समारोह में भाग ले रहे हैं। यह राष्ट्र को एक चिंताजनक संदेश देता है।’’

दंगाइयों पर अंकुश लगाना जरूरी स्टालिन ने आगे लिखा कि मणिपुर के बाद, जबलपुर, रायपुर और अन्य जगहों पर अल्पसंख्यकों पर हमलों की कथित खबरें सद्भाव को महत्व देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अस्वीकार्य हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए समाज को बांटने वाले दंगाइयों पर अंकुश लगाना एक साझा और आवश्यक कर्तव्य है, जिसे दृढ़ संकल्प के साथ लागू किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद से अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों में कथित तौर पर 74 प्रतिशत की वृद्धि का दावा करते हुए कहा कि यह ‘गंभीर खतरे’ का संकेत है।

भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी भाजपा ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, “स्टालिन दूसरों को धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता पर लेक्चर देते हैं, लेकिन उनका बेटा कहता है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। उनकी पार्टी के नेता ए राजा ने कहा है कि हिंदू धर्म और हिंदू AIDS की तरह हैं। DMK सरकार हिंदुओं को मंदिरों में दीये जलाने की इजाज़त न देकर उनके अधिकारों से वंचित कर रही है, जबकि उसी इलाके में दरगाह को रस्मों और त्योहारों को मनाने के पूरे अधिकार दे रही है।”

चेन्नई में बीजेपी नेता विनोज पी सेल्वम ने भी सीएम के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं अपने मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह राज्य के बहुमत के अधिकारों का भी सम्मान करे और उनके प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब हाई कोर्ट ने तिरुपरनकुंड्रम के ऊपर दीपक जलाने के बारे में बहुत साफ आदेश दिया था, तो भी आपने सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए उसे क्यों मना कर दिया? जब संतनकूट त्योहार बिना किसी रुकावट के हो सकता है, तो हिंदुओं को उससे कोई दिक्कत नहीं है।"

आपको उपदेश नहीं देना चाहिए सेल्वम ने पूछा, “आपको क्यों लगता है कि मुसलमानों को दीपक जलाने से कोई दिक्कत होगी, जो एक पारंपरिक प्रथा है, जैसा कि आपने कोर्ट में भी माना है कि यह किया जा रहा था? तो इन सब के बाद, जब आप बहुमत के अधिकारों, बहुमत की मान्यताओं का सम्मान करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आपको यह उपदेश देना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए...”