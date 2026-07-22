हमारे पास टाइम नहीं है, कॉकरोचों से मारपीट वाली याचिका देख बोले CJI सूर्यकांत
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कॉकरोच जनता पार्टी के सोमवार को हुए प्रदर्शन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इ ‘समय नहीं है।’ खबर को विस्तार से समझते हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक याचिका दाखिल हुई थी। अब CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इसपर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि वह अब कोई वीडियो नहीं देखेंगे। याचिकाकर्ता ने सोमवार को संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प का जिक्र किया था।
अदालत पहुंचे वकील की तरफ से वीडियो पेश किए जाने का अनुरोध किया था। साथ ही गुरुवार को याचिका पर सुनवाई की भी मांग की थी। बार एंड बेंच के अनुसार, उन्होंने कहा, 'मेरे पास वीडियोज भी हैं... पुलिस क्रूरता से जुड़े हुए। अगर कल यह के लिए यह मामला सूचीबद्ध कर लिया जाए तो...। वहां छात्र भी मौजूद थे।' CJP के बैनर तले प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी और छात्र घायल हुए थे।
CJI क्या बोले
सीजेआई सूर्यकांत ने इस याचिका पर गुरुवार को भी गौर करने से मना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कहा, 'हमारा और अपना समय खराब न करें।' उन्होंने कहा, 'हमारे पास कल समय नहीं है। हमारे पास समय नहीं है। हम कोई भी वीडियो नहीं देखना चाहते...।'
सोमवार को क्या हुआ
जून से ही जंतर मंजर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई यानी सोमवार को संसद तक मार्च का ऐलान किया था। इसमें प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। कुछ समय बाद दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आईं। वहीं, इस दौरान कई पुलिस कर्मी भी घायल हो गए हैं। खबर है कि अब तक 6 FIR दर्ज की जा चुकीं हैं।
पीटीआई भाषा के सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार सुबह आठ बजे तक 186 घायलों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आपातकालीन विभाग में लाया गया। उनमें से 89 पुलिसकर्मी थे। पुलिस ने बताया कि 118 पुलिस कर्मी जख्मी हुए हैं।
कॉजपा के प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। वीडियो में भी दिख रहे व्यक्ति के चेहरे पर ऐसी चोटें नजर आ रही हैं जो पैलेट गन से घायल होने पर लगती हैं।
इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जवाब में 'एक्स' पर लिखा, 'फेक न्यूज अलर्ट।' पुलिस ने कहा, 'ऐसी खबरें कि पुलिस बल शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं।'
सोशल मीडिया पर एक अन्य पोस्ट में एक व्यक्ति ने दावा किया कि RAF यानी रैपिड ऐक्शन फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर स्टन गन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने इस दावे को भी खारिज कर दिया। पुलिस ने कहा, 'ऐसी खबरें कि आरएएफ ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इलेक्ट्रिक स्टन गन का इस्तेमाल किया, पूरी तरह से झूठी और भ्रामक हैं।'
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें