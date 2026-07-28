CJP प्रोटेस्ट में पुलिस 'ज्यादती' पर क्या बोले CJI सूर्यकांत? SC में कही गई उनकी पांच बड़ी बातें

CJI ने कहा कि राष्ट्रव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस कर्मियों को आई चोटों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। न्यायालय ने संकेत दिया कि वह अपने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन कर सकती है।

देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज (मंगलवार, 28 जुलाई को) राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता पर सुनवाई की और उन प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का साफ निर्देश दिया, जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ देशभर में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कथित बर्बरता पर सख्त रुख अख्तियार किया।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई में जवाबदेही तय होनी चाहिए और कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे नीट प्रश्नपत्र लीक को लेकर हाल में देश भर में हुए आंदोलन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत संभालकर रखें। CJI प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती के आरोपों की पहली नजर में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए।

सीसीटीवी फुटेज PCR लॉग संभाल कर रखने के निर्देश पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थे। पीठ ने उन सभी राज्यों को सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी-कैमरा फुटेज, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शन से जुड़े दूसरे डिजिटल सबूत संभालकर रखने का निर्देश दिया जहां प्रदर्शन हुए थे। पीठ ने अधिकारियों को प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया और कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज प्राथमिकियों के मामले में जांच जारी रखने की इजाजत दी, लेकिन कहा कि कार्रवाई लंबित रहने तक प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई न की जाए। पीठ ने याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से भी जवाब मांगा।

स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संकेत दिया कि छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादती के आरोपों - जिनमें पेलेट गन, आंसू गैस, लाठी-चार्ज, इलेक्ट्रिक शॉक हथियारों का इस्तेमाल और सुरक्षाकर्मियों द्वारा मारपीट के दावे शामिल हैं - की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर कोई फ़ैसला नहीं दिया है कि पेलेट गन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, लेकिन खबरों के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि आरोपों से निष्पक्ष जांच का मामला बनता है। कोर्ट ने इन घटनाओं की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) या एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाने का सुझाव दिया। बेंच ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस प्रक्रिया में सिर्फ़ जवाबदेही तय करने से आगे बढ़कर विरोध प्रदर्शनों और भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों के लिए एक समान राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाना चाहिए।

SC की सुनवाई की अहम बातें 1. जवाबदेही सभी पक्षों की होगी भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर उल्लंघन साबित होता है तो जवाबदेही सभी पक्षों की होगी। कोर्ट ने कहा कि एक बार विरोध प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई के लिए एक समान प्रोटोकॉल लागू हो जाने के बाद, ज्यादती या अत्याचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून का सामना करना पड़ेगा। यह जानकारी PTI समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में दी गई है। उसके मुताबिक CJI ने कहा, "जिस किसी ने भी ज्यादती की है और कानून को अपने हाथ में लिया है, और जिस किसी ने भी अत्याचार किया है, उसे कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।"

2. “इन आरोपों की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?” CJI ने गंभीर चोटों, महिलाओं, वकीलों और मीडियाकर्मियों के साथ मारपीट के आरोपों पर ध्यान देते हुए सवाल किया कि स्वतंत्र जांच का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में आरोपों से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच का मामला बनता है और संकेत दिया कि एक हाई-पावर्ड कमेटी या SIT बनाई जा सकती है।

3. "लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन तो होते ही हैं" ANI न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने विरोध-प्रदर्शनों को लोकतंत्र का एक ज़रूरी हिस्सा बताते हुए कहा कि ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई के लिए एक साफ़ राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाया जाए। बेंच ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे में बदलाव की ज़रूरत होगी ताकि ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखा जा सके और भविष्य के विरोध-प्रदर्शनों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके।

4. "जिस किसी ने भी ज्यादती की या कानून को अपने हाथ में लिया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए" कोर्ट ने कहा कि हिंसा में शामिल सभी लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने कहा कि जांच में पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों की भी पड़ताल होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या ये हमले छात्रों ने किए थे या उन "शरारती तत्वों" ने जो विरोध-प्रदर्शनों में घुस आए थे, जैसा कि केंद्र सरकार ने दावा किया है। PTI न्यूज़ एजेंसी ने CJI के हवाले से कहा, "प्रथम दृष्टया इन आरोपों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की ज़रूरत है, जिसमें 200 से ज़्यादा घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।"