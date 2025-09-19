छूने से फैलता है दिमाग खाने वाला अमीबा? क्या हैं इस बीमारी के लक्षण, एक्सपर्ट ने सब बताया

केरल में इन दिनों दिमाग खाने वाले अमीबा का प्रकोप है। इसको लेकर एक्सपर्ट का सुझाव आया है। इसके अलावा एक्सपर्ट ने बीमारी के लक्षण बताए हैं और यह भी बताया है कि यह फैलता कैसे है…

केरल में इन दिनों दिमाग खाने वाले अमीबा का प्रकोप है। इसको लेकर एक्सपर्ट का सुझाव आया है। आईएमए कोचीन की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि यह इंफेक्शन कोई नया नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छुआछूत से फैलने वाली बीमारी नहीं हैं। साथ ही डॉक्टर राजीव ने इस बीमारी के लक्षणों के बारे में भी बताया है। गौरतलब है कि इस बीमारी से हाल के महीनों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है।

कैसे होता है टेस्ट

राजीव जयदेवन ने कहा कि इस साल ज्यादा केस सामने आए हैं। इसकी वजह है केरल ने इसके लिए अतिरिक्त जांच शुरू की है। अब ब्रेन इंफेक्शन से पीड़ित लोगों के खास टेस्ट हो रहे हैं। इसके टेस्ट के लिए डॉक्टर रीढ़ की हड्डी में सुई डालकर कुछ फ्लुइड निकालते हैं। इन टेस्ट्स को वेट माउंट कहा जाता है। इससे पता चल जाता है कि इंसान के दिमाग में अमीबा है या नहीं। जब टेस्ट बड़े पैमाने पर होने शुरू हुए तो बीमारी का पता भी बड़े पैमाने पर चल रहा है।

क्या है दिमाग खाने वाला अमीबा

केरल में फैली इस बीमारी की वजह, एक सूक्ष्म परजीवी है। इसे नेगलेरिया फाउलेरी के नाम से जाना जाता है। इसे सामान्यतः ‘दिमाग खाने वाला अमीबा’ कहा जाता है, जो प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस या पीएएम नामक स्थिति पैदा करता है। अमीबा गर्म मीठे पानी जैसे तालाबों, झीलों, नदियों और खराब रख-रखाव वाले स्विमिंग पूलों में पाया जाता है।

क्यों फैलती है यह बीमारी

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, इसे निगलने पर यह बीमारी का कारण नहीं बनता है। लेकिन जब पानी नाक में चला जाता है तो परजीवी नाक के रास्ते मस्तिष्क में प्रवेश कर सकता है। इससे यह मस्तिष्क में विनाशकारी सूजन और ऊतकों के विनाश का कारण बनता है। यह संक्रमण अमूमन जानलेवा होता है, और इससे संक्रमित होने वाले 98 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इस साल राज्य में इसके 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।

क्या हैं लक्षण

स्वास्थ्य अधिकारी ने दिमाग खाने वाले अमीबा के लक्षणों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी में शुरुआती तौर पर बुखार, सिरदर्द, मतली और गर्दन में अकड़न होती है। इसके बाद बहुत जल्द ही यह दौरे और कोमा में बदल जाती है। आमतौर पर एक से दो सप्ताह के भीतर मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर का कहना है कि इसे अक्सर बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस समझ लिया जाता है, और जब वास्तविक कारण का पता चलता है, तब तक मरीज को बचाने में बहुत देर हो चुकी होती है।