Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWhat are the Hammer and Katana weapons Indian Army latest upgrade
कितने खतरनाक हैं हैमर और कटाना हथियार, पाक से तनाव के बीच बढ़ने वाली है भारतीय सेना की ताकत

कितने खतरनाक हैं हैमर और कटाना हथियार, पाक से तनाव के बीच बढ़ने वाली है भारतीय सेना की ताकत

संक्षेप:

Indian Army: भारत की एक प्रमुख रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी ने भारतीय सेना को उच्च गुणवत्ता के हथियारों की आपूर्ति के लिए फ्रांसीसी-जर्मन रक्षा समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दोनों पक्ष भारतीय सेना को कटाना हथियार की पेशकश करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

Tue, 25 Nov 2025 06:18 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Indian Army: भारत में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उपक्रम और एक फ्रांसीसी कंपनी के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों पक्षों ने भारत में सटीक लक्ष्यभेदी हथियार प्रणाली HAMMER यानी हाइली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते (JVCA) पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बयान के मुताबिक, हैमर एक ऐसा हथियार है, जिसे युद्ध में प्रभावी साबित किया जा चुका है। यह बहुत सटीक निशाना लगाने वाला और अलग-अलग प्रकार के विमानों पर इस्तेमाल किए जाने लायक ढांचा रखता है। इसकी बनावट ऐसी है कि इसे राफेल लड़ाकू विमान से लेकर हल्के लड़ाकू विमान तेजस तक कई प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘मेक-इन-इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और फ्रांस की सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस (एसईडी) ने भारत में ‘हैमर’ के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते (जेवीसीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता दिल्ली में सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार और सफरान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह समझौता 11 फरवरी, 2025 को एयरो इंडिया के दौरान बीईएल एवं एसईडी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में व्यक्त इरादों को औपचारिक रूप देता है। साथ ही भारत में एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) स्थापित करने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

भारतीय सेना को मिलने वाला है कटाना हथियार

भारत की एक प्रमुख रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी ने भारतीय सेना को उच्च गुणवत्ता के हथियारों की आपूर्ति के लिए फ्रांसीसी-जर्मन रक्षा समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दोनों पक्ष भारतीय सेना को कटाना हथियार की पेशकश करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कटाना एक 155 मिमी सटीक निशाना लगाने वाला हथियार है, जिसे उच्च सटीकता और विस्तारित रेंज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आधुनिक तोपखाने प्रणालियों की महत्वपूर्ण परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय सेना को 155 मिमी तोपखाना प्रणाली और गोलाबारूद की व्यापक और तत्काल आवश्यकता है। इस समझौते पर 20 नवंबर को पेरिस में मिलिपोल प्रदर्शनी में हस्ताक्षर किए गए। बयान के अनुसार, कटाना परिवार के उत्पाद में कटाना बैलिस्टिक रेंज (बीआर), विस्तारित रेंज (ईआर) और लेजर सीकर गोला-बारूद के साथ उच्च परिशुद्धता (एचपी) शामिल हैं।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Indian Army
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।