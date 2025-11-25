कितने खतरनाक हैं हैमर और कटाना हथियार, पाक से तनाव के बीच बढ़ने वाली है भारतीय सेना की ताकत

संक्षेप: Indian Army: भारत की एक प्रमुख रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी ने भारतीय सेना को उच्च गुणवत्ता के हथियारों की आपूर्ति के लिए फ्रांसीसी-जर्मन रक्षा समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दोनों पक्ष भारतीय सेना को कटाना हथियार की पेशकश करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

Indian Army: भारत में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के एक प्रमुख उपक्रम और एक फ्रांसीसी कंपनी के बीच बड़ा समझौता हुआ है। दोनों पक्षों ने भारत में सटीक लक्ष्यभेदी हथियार प्रणाली HAMMER यानी हाइली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते (JVCA) पर सोमवार को हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

बयान के मुताबिक, हैमर एक ऐसा हथियार है, जिसे युद्ध में प्रभावी साबित किया जा चुका है। यह बहुत सटीक निशाना लगाने वाला और अलग-अलग प्रकार के विमानों पर इस्तेमाल किए जाने लायक ढांचा रखता है। इसकी बनावट ऐसी है कि इसे राफेल लड़ाकू विमान से लेकर हल्के लड़ाकू विमान तेजस तक कई प्लेटफॉर्म पर लगाया जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘मेक-इन-इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और फ्रांस की सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस (एसईडी) ने भारत में ‘हैमर’ के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते (जेवीसीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता दिल्ली में सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार और सफरान के सीईओ ओलिवियर एंड्रीज की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह समझौता 11 फरवरी, 2025 को एयरो इंडिया के दौरान बीईएल एवं एसईडी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में व्यक्त इरादों को औपचारिक रूप देता है। साथ ही भारत में एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) स्थापित करने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

भारतीय सेना को मिलने वाला है कटाना हथियार भारत की एक प्रमुख रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी ने भारतीय सेना को उच्च गुणवत्ता के हथियारों की आपूर्ति के लिए फ्रांसीसी-जर्मन रक्षा समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत दोनों पक्ष भारतीय सेना को कटाना हथियार की पेशकश करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कटाना एक 155 मिमी सटीक निशाना लगाने वाला हथियार है, जिसे उच्च सटीकता और विस्तारित रेंज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आधुनिक तोपखाने प्रणालियों की महत्वपूर्ण परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करता है।