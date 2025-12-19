कौन सी हैं वे 6 फिल्में, जिनको दिखाने पर सरकार ने केरल चलचित्र अकैडमी को दे दी वॉर्निंग
केरल फिल्म फेस्टिवल में 6 फिल्में दिखाने को लेकर सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। जानकारी के मुताबिक इनमें से तीन की स्क्रीनिंग पहले ही हो चुकी है। वहीं बाकी तीन फिल्में रोक दी गई हैं।
केरल फिल्म फेस्टिवल 2025 में 6 फिल्में दिखाने को लेकर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इसके बाद केरल चलचित्र अकादमी ने 3 फिल्में ना दिखाने का फैसला किया है। वहीं 6 में से तीन फिल्में पहले ही दिखाई जा चुकी हैं। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी, जिसमें कहा गया था कि ये फिल्में देश की विदेश नीति के खिलाफ हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं।
कौन सी 6 फिल्मों पर सरकार को ऐतराज
जिन 6 फिल्मों को ना दिखाने का आदेश विदेश मंत्रालय ने दिया है उनके नाम इस प्रकार हैं, ‘येस’ , 'ईगल्स ऑफ द रिपब्लिक', 'अ पोएट', 'फ्लेंम्स', 'ऑल दैट्स लेफ्टऑफ यू' और ‘क्लैश’। इनमें से ईगल्स ऑफ द रिपब्लिक, द पोएट और फ्लेम्स पहले ही दिखाई जा चुकी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सेंसर बोर्ड की तरफ से इन फिल्मों को दिखाने की छूट नहीं दी गई थी।
अकैडमी के चेयरपर्सन रेसुल पुकुट्टी ने कहा कि यह निर्णय अकादमी द्वारा अकेले लिया गया, इसमें किसी भी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहले अकादमी से उन सभी 19 फिल्मों को प्रदर्शित करने का अनुरोध किया था, जिनके लिए केंद्र सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुकुट्टी ने कहा, ‘‘उन्होंने (केंद्र सरकार ने) हमें बताया कि सूची में शामिल 186 फिल्मों में से 180 फिल्मों को अनुमति दे दी गई है। इसलिए, हम और तनाव पैदा नहीं करना चाहते थे या ऐसा नहीं दिखाना चाहते थे कि केरल के सभी लोग नियमों का उल्लंघन करने वाले हैं ।’ बता दें कि शुक्रवार को ही इस फेस्टिवल का आखिरी दिन है। मौसम को देखते हुए कुछ फिल्मों की स्क्रीनिंग का वेन्यू बदलना पड़ा था।