कामिकेज ड्रोन्स की यह क्षमता कर देगी हैरान, भारत ने दिया अग्निवेग नाम; दुश्मन के लिए घातक
जिस तरह से यूक्रेन-रूस युद्ध और ईरान-अमेरिका युद्ध में ड्रोन्स अहम साबित हुए हैं, उसने बता दिया है कि भविष्य इसी का है। इस लिहाज से अग्निवेग बेहद कारगर साबित होने वाले हैं।
भारतीय सेना ने अपने बेड़े में 106 कामिकेज ड्रोन्स शामिल किए हैं। इन ड्रोन्स को नाम दिया गया है अग्निवेग। यह ड्रोन्स, भविष्य के लिए युद्ध में भारत के लिए अहम हथियार साबित होगा। जिस तरह से यूक्रेन-रूस युद्ध और ईरान-अमेरिका युद्ध में ड्रोन्स अहम साबित हुए हैं, उसने बता दिया है कि भविष्य इसी का है। इस लिहाज से अग्निवेग बेहद कारगर साबित होने वाले हैं। खासियतों की बात करें तो यह जैमिंग और स्पूफिंग जैसे प्रयासों के बावजूद यह अपना मिशन जारी रख सकता है। यह भारत की मानवरहित युद्ध क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कहां से मिला कामिकेज नाम
कामिकेज शब्द दूसरे विश्व युद्ध से अस्तित्व में आया। उस वक्त जापान ने पायलटों को उनके विमानों को सीधे मित्र राष्ट्रों के जहाजों में उड़ाने के लिए तैनात किया। इसे आत्मघाती मिशन कहा जाता था। आठ दशकों से अधिक समय बाद, कामीकेज अब एक प्रकार के अनमैन ड्रोन के बारे में बताता है। यह अपने लक्ष्यों को पहचानते हैं और फिर उनसे टकराकर नष्ट कर देते हैं। भारत के रक्षा उत्पादन विभाग के अनुसार, इन ड्रोन का दो रणनीतिक फायदा है। यह जल्दी रिएक्शन दे सकते हैं। ये साधारण हैं और इसी वजह से सस्ते हैं। ये ड्रोन ऑपरेशन्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं। ड्रोन को लक्ष्य पर मार करने के लिए पहले से प्रोग्राम किया जा सकता है। साथ ही उड़ान के बीच ही हमले को एडजस्ट या रद्द भी किया जा सकता है।
क्या है अग्निवेग की खासियत
भारतीय सेना को सौंपे गए कामिकेज ड्रोन्स कई खूबियों से लैस हैं। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर अहम ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा यह ड्रोन्स विद्युत-चुंबकीय वातावरण में भी काम कर सकेंगे। लंबी दूरी तक की मारक क्षमता, सटीक हमले की काबिलियत और बहुत तेज गति से हमला करने की खूबी से यह लैस है। यह सिस्टम भारतीय सेना को संवेदनशील लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एक लचीला और किफायती विकल्प देती है। साथ ही यह ड्रोन सैनिकों के लिए जोखिम भी कम करता है।
यह है क्षमता
यह ड्रोन, 180 किमी तक की मारक क्षमता रखता है। वहीं, इसकी रफ्तार 450 किमी प्रति घंटे की है। यह अहम मिलिट्री ठिकानों, आर्मी बेस, कमांड सेंटर और दूसरे रणनीतिक ठिकानों पर खुद से सटीक हमला करने में सक्षम है। यह दुश्मन द्वारा भ्रमित करने जैसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध शैलियों का इस्तेमाल करने के बावजूद अपना मिशन जारी रख सकता है।
अब तक इतने ड्रोन मिले
भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने सेना को 106 स्वदेशी कामिकेज ड्रोन की डिलीवरी दे दी है। कंपनी के मुताबिक यह ड्रोन लंबी दूरी तक की मारक क्षमता रखने के साथ-साथ सटीक हमले की काबिलियत और बहुत तेज गति से हमला करने की क्षमता से भी लैस हैं। इसके अलावा इसके जरिए भारतीय सेना को संवेदनशील लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एक अहम और किफायती विकल्प मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रोन सैनिकों जवानों के लिए रिस्क फैक्ट भी कम करता है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।