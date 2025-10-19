Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newswhat a passenger did with woman sitting next to him on a plane that he was arrested
विमान में यात्री ने बगल बैठी महिला के साथ की ऐसी हरकत, उतरते ही हो गया गिरफ्तार

विमान में यात्री ने बगल बैठी महिला के साथ की ऐसी हरकत, उतरते ही हो गया गिरफ्तार

संक्षेप: चेन्नई से हैदराबाद जाने वाले एक विमान में महिला ने आरोप लगाया कि बगल बैठे शख्स ने उसे गलत तरीके से छुआ। आरोपी को विमान के लैंड होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।

Sun, 19 Oct 2025 02:45 PMAnkit Ojha भाषा
चेन्नई से हैदराबाद जा रही एक उड़ान में 38 वर्षीय महिला आईटी पेशेवर को अनुचित तरीके से छूने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना शुक्रवार को तब हुई जब चेन्नई में काम करने वाला 45 वर्षीय एक व्यक्ति हैदराबाद होते हुए उत्तर प्रदेश जा रहा था और कथित तौर पर नशे में था।

महिला अपने पति के साथ बैठी थी जबकि आरोपी यात्री विमान में उनके बगल में बैठा था। पुलिस ने बताया कि पति-पत्नी विमान में सो गए थे और जब विमान यहां हवाई अड्डे पर उतरने वाला था तो महिला को लगा कि कोई उसे अनुचित तरीके से छू रहा है तभी उसने उस व्यक्ति के हाथ को देखा और शोर मचा दिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद महिला ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आरजीआईए) पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उसने दावा किया कि उसने महिला को गलती से छुआ था। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
