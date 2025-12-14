Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsWest Bengal Woman arrested for stealing gold chains from Mamata Banerjee rally attendees
ममता बनर्जी की रैली में शामिल लोगों की सोने की चेन हुई चोरी, झारखंड की आरोपी महिला गिरफ्तार

संक्षेप:

सीएम ममता की 11 दिसंबर की रैली में शामिल हुईं तीन महिलाओं ने चेन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की थी। गिरफ्तार महिला से पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल थे।

Dec 14, 2025 06:44 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कृष्णानगर में रैली की थी। इसमें शामिल तीन महिलाओं की सोने की चेन चोरी कर ली गई। अब इसके आरोप में झारखंड की एक महिला को रविवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, महिला से चोरी की तीन चेन बरामद की गई है। नदिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रविवार सुबह कृष्णानगर रेलवे स्टेशन से महिला को गिरफ्तार कर लिया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 11 दिसंबर की रैली में शामिल हुईं तीन महिलाओं ने इससे पहले चेन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘गिरफ्तार महिला से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे।’ विपक्षी भाजपा ने इस घटना की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि राज्य में अराजकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की उच्च सुरक्षा वाली रैली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

सॉल्ट लेक स्टेडियम में अफरातफरी वाली घटना की जांच

इस बीच, अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी के कार्यक्रम के दौरान कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अफरातफरी की घटना को लेकर जांच जारी है। रविवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने स्टेडियम का दौरा कर घटनास्थल का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। बोस ने सरकार से भविष्य में इस तरह की घटनाओं के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) को तैयार करने का भी आग्रह किया। अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल बोस ने मुख्य सचिव मनोज पंत और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ स्टेडियम के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अराजकता के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और आयोजक को दर्शकों को टिकट की कीमत तुरंत वापस करनी चाहिए।

