ममता बनर्जी की रैली में शामिल लोगों की सोने की चेन हुई चोरी, झारखंड की आरोपी महिला गिरफ्तार

संक्षेप: सीएम ममता की 11 दिसंबर की रैली में शामिल हुईं तीन महिलाओं ने चेन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की थी। गिरफ्तार महिला से पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल थे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कृष्णानगर में रैली की थी। इसमें शामिल तीन महिलाओं की सोने की चेन चोरी कर ली गई। अब इसके आरोप में झारखंड की एक महिला को रविवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, महिला से चोरी की तीन चेन बरामद की गई है। नदिया पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रविवार सुबह कृष्णानगर रेलवे स्टेशन से महिला को गिरफ्तार कर लिया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 11 दिसंबर की रैली में शामिल हुईं तीन महिलाओं ने इससे पहले चेन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘गिरफ्तार महिला से पूछताछ कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे।’ विपक्षी भाजपा ने इस घटना की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि राज्य में अराजकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री की उच्च सुरक्षा वाली रैली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।