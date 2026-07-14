पश्चिम बंगाल के 75 मुस्लिम समुदायों की उम्मीदों पर फिरा पानी! CJI की कोर्ट में शुभेंदु सरकार का नया दांव
पश्चिम बंगाल सरकार ने SC में अपनी अपील वापस ले ली, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें राज्य के OBC लिस्ट में 75 मुस्लिमों समेत कुल 77 समुदायों को शामिल करने के फैसले को रद्द कर दिया गया था।
पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यू-टर्न लेते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को वापस ले ली, जिसमें 75 मुस्लिम समुदायों समेत कुल 77 जातियों का अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) दर्जा रद्द कर दिया गया था। शुभेंदु सरकार के इस कदम के साथ ही बंगाल के 75 मुस्लिम समुदायों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई प्रभावित पक्ष या कोई अन्य अपील आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे इसकी इजाजत होगी।
इस देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ को राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार याचिका वापस लेना चाहती है। पीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भी इस मामले पर अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दे दी। मेहता ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने अपील वापस लेने का फैसला किया है। इसके बाद पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी अन्य प्रभावित पक्ष को अपनी अपील आगे बढ़ाने की छूट है।
पिछली ममता सरकार ने दी थी चुनौती
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें ओबीसी सूची में 75 मुस्लिम समुदायों समेत 77 जातियों को ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया गया था। ध्यान देने वाली बात है कि SC में याचिका वापस लेने का यह फैसला 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद मई में राज्य में BJP की नई सरकार के सत्ता में आने के बाद लिया गया है।
हाई कोर्ट का क्या था फैसला?
इस मामले में कुछ प्रभावित लोगों की ओर से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने अलग SLPs करने की आज़ादी मांगी। वापसी की इजाज़त देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि उसका ऑर्डर किसी दूसरे पीड़ित पक्ष को कलकत्ता हाई कोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ अपील करने से नहीं रोकेगा। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई 2024 में, राज्य की OBC लिस्ट में 77 समुदायों को शामिल करने को यह कहते हुए अमान्य कर दिया था कि उन्हें दिया गया ओबीसी आरक्षण कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं है। इनमें से 75 मुस्लिम समुदाय थे। हाई कोर्ट ने पाया था कि पहचान की प्रक्रिया में कानूनी कमियाँ थीं और OBC स्टेटस देने वाले संबंधित नोटिफ़िकेशन को रद्द कर दिया था।
अब आगे क्या?
राज्य सरकार के अपील वापस लेने के साथ, हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती अब तभी बची रहेगी जब दूसरे अपील करने वाले या प्रभावित पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने इसे आगे बढ़ाएँगे, जैसा कि बेंच ने साफ़ किया है। हाल ही में, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाई कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार राज्य के OBC रिज़र्वेशन फ्रेमवर्क को रीस्ट्रक्चर करने वाले दो बिल पास किए हैं। इस कानून ने वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेस (शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा) (सर्विस और पोस्ट में खाली जगहों का रिज़र्वेशन) एक्ट और वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, 1993 में बदलाव किया, और पहले के फ्रेमवर्क को बदल दिया है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।