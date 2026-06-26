धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाएगी बंगाल सरकार, UCC भी होगा लागू; शुभेंदु अधिकारी का ऐलान
पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार यूसीसी को जल्द लागू करेगी। इसके अलावा, धर्मांतरण के खिलाफ भी सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उन्होंने जनता से थोड़ा समय मांगा है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार धर्म बदलने के खिलाफ एक सख्त कानून बनाएगी, साथ ही राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) भी लागू करेगी, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सके और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को बचाया जा सके। 'वंदे मातरम' की 150वीं सालगिरह के मौके पर रवींद्र सदन में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए, अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य की इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसपैठ ने धर्म बदलने, 'लव जिहाद' और डेमोग्राफिक बदलावों में योगदान दिया है, जिससे पश्चिम बंगाल के सामाजिक ताने-बाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।
उन्होंने कहा, "हमें थोड़ा समय दीजिए। पश्चिम बंगाल में धर्म बदलने के खिलाफ एक सख्त कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा।" मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी जमीन देकर बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के जिलों में घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें उनके असली घर वापस भेजने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा, "जो लोग गैर-कानूनी तरीके से घुस रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं जिनसे भारत की संस्कृति और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, उन्हें वापस भेजा जाएगा।" नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के तहत आने वाले गैर-कानूनी प्रवासियों और शरणार्थियों के बीच अंतर बताते हुए, अधिकारी ने कहा कि जो हिंदू धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं, वे घुसपैठिए नहीं हैं और उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी।
सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की इजाजत नहीं
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी भी ताकत को पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान या राष्ट्रीय चरित्र को कमजोर करने की इजाजत नहीं देगी, और राज्य को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी बताया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए, अधिकारी ने वंदे मातरम के लेखक को एक दूरदर्शी साहित्यकार, पत्रकार और एडमिनिस्ट्रेटर बताया, जिनकी रचनाएं पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। वंदे मातरम को देश के लिए संजीवनी मंत्र बताते हुए, उन्होंने कहा कि यह गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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