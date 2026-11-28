बंगाल में क्या चल रहा? चुनाव आयोग ने दूसरी बार बढ़ाई SSR की तारीख, डिलीट वोटरों पर भी अपडेट
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन की समयसीमा फिर बढ़ाई गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 15 दिसंबर को जारी होगी, जबकि अंतिम सूची 8 फरवरी 2027 को आएगी। चुनाव आयोग ने SIR अपीलों, दावे-आपत्तियों और Form 6 को लेकर भी नए निर्देश जारी किए हैं।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को संशोधित कार्यक्रम जारी करते हुए ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 15 दिसंबर तय की है। वहीं, अंतिम मतदाता सूची अब 8 फरवरी 2027 को प्रकाशित होगी। राज्य में SSR की समयसीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है।
नए कार्यक्रम के मुताबिक, मतदान केंद्रों के युक्तिकरण यानी पोलिंग स्टेशन रैशनलाइजेशन का काम 3 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी।
दावे और आपत्तियों के लिए एक महीने का समय
चुनाव आयोग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता ड्राफ्ट सूची पर 15 दिसंबर 2026 से 14 जनवरी 2027 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इनका निपटारा अधिकतम 1 फरवरी 2027 तक किया जाएगा।
SSR का संशोधित कार्यक्रम:
- मतदान केंद्रों का युक्तिकरण: 3 दिसंबर तक
- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन: 15 दिसंबर
- दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि: 15 दिसंबर 2026 से 14 जनवरी 2027
- दावे और आपत्तियों का निपटारा: 1 फरवरी 2027 तक
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 8 फरवरी 2027
SIR के तहत अपीलों पर चुनाव आयोग ने क्या स्पष्ट किया?
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जिन मतदाताओं के मामले न्यायिक अधिकारियों या अपील सुनने के लिए नियुक्त ट्रिब्यूनल के पास लंबित हैं, उन्हें लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की है।
आयोग ने अलग-अलग श्रेणियों के मामलों के लिए निर्देश जारी किए हैं:
जिन मामलों में फैसला नहीं आया: ड्राफ्ट मतदाता सूची में ‘अंडर एडजुडिकेशन’ यानी न्यायिक विचाराधीन दर्ज ऐसे मामले, जिनमें न्यायिक अधिकारियों ने अभी फैसला नहीं दिया है, उन्हें उचित निर्णय के लिए मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास भेजा जाएगा। ERO वैधानिक प्राधिकारी है।
फैसला हो चुका, ई-सिग्नेचर बाकी: जिन मामलों में न्यायिक अधिकारी फैसला दे चुके हैं, लेकिन ई-सिग्नेचर लंबित है, उन्हें आयोग ने निर्णय हो चुका मामला मानने को कहा है।
बिना अपील के हटाए गए मतदाता: जिन लोगों को न्यायिक अधिकारियों ने मतदाता सूची से हटाया है और जिन्होंने SIR ट्रिब्यूनल में अपील नहीं की है, उनके मामलों में कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
ट्रिब्यूनल में अपील लंबित: जिन मतदाताओं को हटाया गया है और जिन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील की है, लेकिन फैसला अभी नहीं आया है, उनकी अपीलों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता से निपटाया जाना चाहिए।
अपील लंबित रहने तक Form 6 पर कार्रवाई नहीं
चुनाव आयोग ने मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ट्रिब्यूनल में फैसला लंबित रहने के दौरान संबंधित लोगों की ओर से जमा किए गए Form 6 आवेदन पर कार्रवाई न की जाए।
वहीं, यदि ट्रिब्यूनल किसी अपीलकर्ता को मतदाता सूची से बाहर रखने का फैसला करता है, तो उस फैसले को लागू किया जाएगा। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इन निर्देशों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें