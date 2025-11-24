SIR पर पहले ममता का वार, अब BLOs का हंगामा; पुलिस संग हाथापाई, तोड़फोड़ और प्रदर्शन; क्यों?

संक्षेप: बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने उत्तरी कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से जुलूस निकाला, जिसमें ताले और बेड़ियां लेकर प्रतीकात्मक रूप से उस भवन के मुख्य द्वार को बंद किया गया, जिसमें CEO का कार्यालय स्थित है।

पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में शामिल बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLOs) ने सोमवार को काम के कथित अत्यधिक दबाव के विरोध में प्रदर्शन के दौरान यहां सीईओ कार्यालय में घुसने का प्रयास किया और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने सोमवार को कहा कि यदि निर्वाचन आयोग “वास्तव में स्वतंत्र” है, तो उसे बूथ स्तर के अधिकारियों की सुरक्षा करनी चाहिए, मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में पारदर्शी होना चाहिए।

बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने उत्तरी कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से जुलूस निकाला, जिसमें ताले और बेड़ियां लेकर प्रतीकात्मक रूप से उस भवन के मुख्य द्वार को बंद किया गया, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) का कार्यालय स्थित है। शाम को उस समय नाटकीय घटनाक्रम शुरू हो गया जब दस सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें चार बीएलओ और छह शिक्षक या राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल थे, अपनी शिकायतें दर्ज कराने सीईओ मनोज अग्रवाल के कार्यालय में दाखिल हुआ। सीईओ की अनुपस्थिति में, उनके अधीनस्थ ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनका ज्ञापन स्वीकार किया।

अचानक धरना देना शुरू किया हालांकि, जब प्रतिनिधिमंडल वहां से जा रहा था, तो एक सदस्य ने आरोप लगाया कि रैली में भाग लेने के कारण उसे धमकी भरा संदेश मिला, जिसके बाद समूह ने कार्यालय के अंदर अचानक धरना शुरू कर दिया। हंगामे के बीच, कोलकाता पुलिस के जवानों और सीईओ कार्यालय के सुरक्षा कर्मचारियों ने प्रदर्शनकारियों को उठाकर परिसर से बाहर निकाल दिया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने मध्य कोलकाता स्थित सीईओ कार्यालय में घुसने के लिए पुलिस अवरोधक तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी बीएलओ ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि उन्हें जुलूस निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि “निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कवायद के दौरान अत्यधिक और अमानवीय कार्य दबाव की उनकी शिकायतों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।”

दो साल का काम इतनी जल्दी एक पदाधिकारी ने दावा किया, “बीएलओ को कम समय में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है, हालांकि इसी कार्य में आमतौर पर दो साल से अधिक समय लगता है।” समिति ने यह भी आरोप लगाया कि बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं और उनमें से दो ने तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। समिति ने पूर्व में कहा था कि पारा-शिक्षक, कॉलेज प्रोफेसर और विभिन्न संगठनों के शिक्षक इस प्रदर्शन में समर्थन के लिए शामिल होंगे, जिससे निर्वाचन आयोग पर तत्काल हस्तक्षेप के लिये दबाव डाला जा सके।

4 नवंबर से शुरू हुआ है SIR एसआईआर के तहत घर-घर जाकर गणना का कार्य चार नवंबर को शुरू हुआ और यह चार दिसंबर तक जारी रहेगा, तथा मसौदा नामावलियां नौ दिसंबर को प्रकाशित की जाएंगी। समिति ने चेतावनी दी कि यदि समय-सीमा नहीं बढ़ाई गई या सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए तो वह निरंतर विरोध कार्यक्रम शुरू करेगी। इस बीच, एक अन्य संगठन, बीएलओ ओइक्या मंच ने गणना प्रपत्रों के डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दों को अलग से उठाया और अतिरिक्त सहायक कर्मचारियों की मांग की।