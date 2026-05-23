शुभेंदु अधिकारी ने मिटाई ममता बनर्जी की निशानी, चीन में हुए खदान धमाके में 82 की मौत; टॉप-5 न्यूज
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार द्वारा साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर बनवाए गए फुटबॉल स्टैच्यू को हटवा दिया गया है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि यह स्टैच्यू दिखने में सही नहीं था, बहुत ही बदसूरत था।
Top 10 News Today: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ममता बनर्जी की एक और निशानी को मिटा दिया है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ममता बनर्जी सरकार के समय में लगे एक फुटबॉल स्टैच्यू को फिलहाल हटा दिया गया है। दूसरी तरफ चीन की एक कोयला खदान में भयानक विस्फोट हुआ है।इस घटना में अभी तक 82 लोगों के मारे जाने की खबर है। चीनी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा।
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शुभेंदु अधिकारी सरकार ने ममता बनर्जी की निशानी मिटाई
पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी को उखाड़ देने वाले शुभेंदु अधिकारी ने अब उनकी निशानियों को भी हटाने का काम शुरू कर दिया है। शनिवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगे फुटबॉल स्टैच्यू को हटा दिया गया। यह स्टैच्यू ममता बनर्जी सरकार के दौरान लगवाया गया था। भाजपा सरकार में खेल मंत्री निसीथ प्रमाणिक ने इस स्टैच्यू को बदसूरत करार दिया। उन्होंने कहा कि इसे हटाने के बाद स्टेडियम की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...
चीन की कोयला खदान में धमाका, 82 लोगों की गई जान
चीन के चांगझी शहर की लियुशेन्यू कोयला खदान में भीषण धमाका हुआ है। इस घटना के समय खदान में कई सौ मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से करीब 82 लोगों की कुछ ही मिनटों में मौत हो गई। चीनी मीडिया के मुताबिक अभी भी कई सौ लोग इसमें फंसे हुए हैं। चीनी राष्ट्रपति ने इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने का ऐलान किया है। बता दें, चीन के जिस प्रांत में यह धमाका हुआ है, वह कोयला का बड़ा उत्पादक है। पढ़ें पूरी खबर
बांग्लादेशी पीएम तारिक रहमान को छात्र नेताओं ने दी धमकी
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को छात्र नेताओं ने शेख हसीना वाला हाल करने की धमकी दी है। छात्र नेताओं की तरफ से कहा गया कि अगर तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी हिंसा को ही राजनीतिक हथियार बनाना चाहती है, तो उसे याद रखना चाहिए कि 2024 के आंदोलन के दौरान छात्र पार्टी ने क्या किया था। छात्र नेता ने कहा कि हिंसा में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बता दें, यह पूरा विवाद बीएनपी और छात्र नेताओं की पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बाद शुरू हुआ है। हाल में एक कार्यक्रम के दौरान एनसीपी के संयोजक के ऊपर अंडे फेंके गए थे, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया था। पढ़ें पूरी खबर
भाजपा सांसद राघव चड्ढा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उनकी नई पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। पार्टी की तरफ से राघव को याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यसभा की एक अधिसूचना में बताया गया कि 20 मई से प्रभावी रूप से याचिका समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष राघव चड्ढा को नियुक्त किया गया है। राघव के साथ इसमें सदन के 10 और सदस्यों को शामिल किया गया है। पढ़ें पूरी खबर
अमेरिकी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को दिया वाइट हाउस का न्योता
भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में रुबियो ने पीएम मोदी के साथ लंबी बैठक की, जिसमें दोनों देशो के संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने के विषय पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर ने सोशल मीडिया साइट पर इसकी जानकारी दी। गोर ने लिखा, "विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को वाइट हाउस की यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया है।" पढ़ें पूरी खबर…
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें