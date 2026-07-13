12वीं की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, कोलकाता में प्राइवेट टीचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर को छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह मामला लेक टाउन इलाके का है।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक प्राइवेट ट्यूशन टीचर को छात्रा से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह मामला लेक टाउन इलाके का है। जानकारी के मुताबिक इस प्राइवेट टीचर ने 12वीं की छात्रा को अपने घर पढ़ने के लिए बुलाया था। इसी दौरान उसने इस घटना को अंजाम दिया। छात्रा ने घर जाकर परिवार को इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने टीचर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं, टीचर का कहना है कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।
पेय पदार्थ पिलाकर बेहोश किया
पुलिस के अनुसार, लगभग चार दिन पहले आरोपी ने छात्रा को पढ़ाई के बहाने अपने घर बुलाया था। पीड़िता का आरोप है कि पढ़ाई के दौरान उसे पेय पदार्थ दिया गया, जिसे पीते ही वह बेहोश हो गई। इसी दौरान उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। होश आने पर पीड़िता ने घर जाकर परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद लेक टाउन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर रविवार को विधाननगर अदालत में पेश किया और पूछताछ के लिए हिरासत की मांग की। अदालत ले जाते समय आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए झूठे मामले में फंसाने का दावा किया।
लड़की ने घर जाकर बताया
लड़की के परिवार ने बताया कि उसने घर आकर घटना के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मामला पुलिस तक ले जाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच करा ली गई है और उसका बयान दर्ज किया गया है। संदिग्ध पेय पदार्थ को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पॉक्सो अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
बंगाल में चिंता
यह मामला ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों में इजाफा हुआ है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा चिंता है। स्थानीय लोगों और छात्र संगठनों ने जांच में तेजी की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की गई है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने कहाकि पीड़िता के परिवार और उसके घरवालों को पूरी मदद मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके लिए जरूरी साक्ष्य जुटाए जाएंगे।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।