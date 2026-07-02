किसकी होगी तृणमूल कांग्रेस? चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और रितब्रत से दावों पर मांगा जवाब

Mamata Banerjee Ritabrata: पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी गंवाती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग ने गुरुवार को ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी को टीएमसी के ऊपर दावों को लेकर जवाब मांगा है।

Mamata Banerjee Ritabrata: पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी 'तृणमूल कांग्रेस (TMC)' गंवाने की कगार पर हैं। रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी विधायकों का एक धड़ा पार्टी के ऊपर अपना दावा ठोक रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी दोनों को पत्र लिखकर अपना-अपना दावा पेश करने के लिए कहा है। आयोग ने इसके लिए उन्हें 6 जुलाई शाम 5.30 तक का समय दिया है।

चुनाव आयोग की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक, दोनों ममता बनर्जी और रितब्रत के नेतृत्व वाले गुटों को पत्र भेजा गया है। इस पत्र में उन्हें अपने-अपने दावों के संबंध में विस्तार से जवाब देने के लिए कहा गया है। बता दें कि दोनों गुटों का दावा है कि असली तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व वह कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों पक्ष पार्टी के चुनाव चिन्ह, बैंक खातों और अन्य अधिकारों पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं।

4 मई के बाद परेशान ममता बनर्जी गौरतलब है कि 4 मई के पहले तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह से ममता बनर्जी की पीछे ही खड़ा हुआ था। लेकिन 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी का बिखराव शुरू हो गया। सबसे पहले नेताओं ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक पर निशाना साधा। इसके बाद पहली बार विधायक बने रितब्रत के नेतृत्व में बागी विधायकों का एक धड़ा अलग हो गया। इसके बाद एक के बाद एक कई सांसद भी ममता का साथ छोड़कर अलग हो गए। हालत यह है कि एक समय पर प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मानी जा रही ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी खोने की कगार पर हैं।

बागियों का दावा 80 में से 65 विधायकों का समर्थन रितब्रत के नेतृत्व में बागी गुट का दावा है कि उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायकों में से 65 का समर्थन है। वर्तमान में रितब्रत ही विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उनका दावा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। एक तरफ जहां बागी गुट अपने आप को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के समर्थकों का तर्क है कि पार्टी की असली ताकत उसके ढांचे में होती है, यह पूरा ढांचा ममता बनर्जी के पीछे खड़ा हुआ है।

शरद पवार, उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल होंगी ममता? ममता बनर्जी भले ही अपनी पार्टी को बचाने के लिए जोर लगा रही हों। लेकिन सच्चाई तो यह है कि बाजी काफी हद तक उनके हाथ से निकल चुकी है। उनके ज्यादातर विधायक और सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ता पार्टी से अलग हो रहे हैं। ऐसे में उनके लिए पार्टी की इस लड़ाई को जीतना आसान नहीं है।