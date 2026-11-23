बदलेगा पश्चिम बंगाल का नाम, मुख्यमंत्री ने बताया कब आएगा प्रस्ताव; नया नाम क्या
मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगा’ करने का प्रस्ताव नौ दिसंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।
पश्चिम बंगाल का नाम बदलने वाला है। इसको लेकर विधानसभा में प्रस्ताव लाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगा’ करने का प्रस्ताव दिसंबर में शुरू होने वाले विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। यह नौ दिसंबर को पेश किया जाएगा। अधिकारी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 4 से 14 दिसंबर के बीच होगा।
नौ दिसंबर को पेश
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगा’ करने का प्रस्ताव नौ दिसंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र चार से 14 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा।
आठ बिल होंगे पेश
अधिकारी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस सत्र में आठ बिल पेश करेगी, जिनमें से एक बिल पास होने पर दुकानदार अपनी मर्जी के अनुसार अपनी दुकानें चौबीसों घंटे खोल सकते हैं। संसदीय मामलों का विभाग सबास चंद्र बोस सेवा केंद्र के कार्यालय खर्च के लिए 30,000 रुपए देने और पूर्व विधायकों का चिकित्सा भत्ता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने के लिए एक बिल भी लाएगा। सेवा केंद्र एक सार्वजनिक सेवा केंद्र पहल है जो लोगों को यह मदद करता है कि वे अपनी शिकायतें और समस्याएं अपने विधायकों तक पहुंचे और उनका समाधान कर सकें।
गौरतलब है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार ने 2018 में विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में राज्य का नाम ‘बंगला’ रखने की बात कही गई थी।
इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने युवाओं के लिए योजनाओं का ऐलान किया। इसके मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार जनवरी से ‘भरोसा कर्मसूची’ योजना के तहत सरकारी व्यावसायिक संस्थानों और आईटीआई से बेरोजगार स्नातक और डिप्लोमा धारकों को महीने के 2,000 रुपए का भत्ता देगी। सीएम शुभेंदु ने कहा कि बेरोजगार गैर-ग्रेजुएट को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में वादे के अनुसार 2028-29 वित्तीय वर्ष से यह भत्ता क्रमशः 3,000 रुपये और 2,000 रुपए कर दिया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
अधिकारी ने मीडिया से कहा कि हम अपने युवा साथियों से थोड़ी देर धैर्य रखने की अपील करते हैं,। हमने हमने कई नई योजनाएं शुरू की हैं, बकाया राशि का निपटारा किया है और बड़ी वित्तीय जिम्मेदारियां ली हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी प्रतिबद्धता निभाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।