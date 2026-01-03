Hindustan Hindi News
'दिल्ली पुलिस लठ्ठ बजाती है, चप्पल छोड़कर भागे', चुनाव आयोग पर TMC के आरोपों पर BJP

संक्षेप:

Jan 03, 2026 01:33 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की ओर से चुनाव आयोग पर दिए बयान से हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इसे लेकर शनिवार को टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 'अभिषेक बनर्जी जब इलेक्शन कमीशन गए थे तो चुनाव आयुक्त नें उन्हें वोटर लिस्ट के संशोधन के बारे में बताया। यह देखने के बाद से उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है क्योंकि वे ऐसी बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वह एक बार दिल्ली गए थे और चप्पल छोड़ भागकर आए हैं। इनके साथ ऐसा ही होने वाला है। दिल्ली पुलिस तो लठ्ठ बजाने वाली है, पश्चिम बंगाल की तरह नहीं है कि टेबल के नीचे जाकर छिप जाएगा।'

सुंकात मजूमदार ने कहा कि अभिषेक बनर्जी चाहे जितनी भी यात्रा कर लें, वैनिश तो टीएमसी ही होने वाला है। बंगाल के हिंदू और दूसरे धर्म के लोग भी लामबंद हो रहे हैं। चुनाव में TMC को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूमना पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे कि भूतों का रैंप वॉक कराएंगे। 3 लोगों को लाए। चुनाव आयोग ने 24 लाख लोगों को मृत होने के कारण मतदाता सूची से हटाया उसमें 3 लोग कितना प्रतिशत होता है। बनर्जी को कागज पैन लेकर बांग्ला लिखने के लिए बैठा दीजिए। एक पेज में इससे ज्यादा गलती निकलेंगी। ड्राफ्ट लिस्ट इसीलिए दिया जाता है कि अगर इसमें कोई त्रुटि है तो उसको बताएं।'

चुनाव आयोग को TMC नेता ने क्या कहा

अभिषेक बनर्जी ने बीते दिनों कहा कि निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के SIR को लेकर उनकी चिंताओं को दूर करने में विफल रहा है। अगर अंतिम मतदाता सूची में विसंगतियां पाई जाती हैं तो पार्टी उसे स्वीकार नहीं करेगी। हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बनर्जी ने आरोप लगाया, 'चुनावों में वोट चोरी मतदाता सूची के माध्यम से हो रही थी, न कि ईवीएम के माध्यम से। अगर विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को आक्रामक रूप से उठाया होता तो महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में वे जीत सकते थे।' उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का रवैया आक्रामक था। उन्होंने कहा, ‘जब हमने बात करना शुरू किया, तो अपना आपा खोने लगे। मैंने कहा कि आप मनोनीत हैं, मैं निर्वाचित हूं। अगर उनमें हिम्मत है तो उन्हें फुटेज जारी कर देना चाहिए।’

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
