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Assembly Election Dates 2026 LIVE: 17.4 करोड़ वोटर्स, 824 सीटें; पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का हो रहा ऐलान

Assembly Election Date 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल की विधानसभा 7 मई, तमिलनाडु की 10 मई, असम की 20 मई, केरल की 23 मई और पुडुचेरी की 15 जून 2026 को खत्म होगी। सभी राजनीतिक दलों ने जीत के प्रयास अभी से शुरू कर दिए हैं।

Assembly Election Dates 2026 LIVE: 17.4 करोड़ वोटर्स, 824 सीटें; पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का हो रहा ऐलान

Chief Election Commissioner of India Gyanesh Kumar

Niteesh Kumar| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 15 Mar 2026 04:20 PM IST
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Assembly Election Date 2026 LIVE: चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आज शाम 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इस दौरान पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी। इन पांच राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई-जून 2026 में समाप्त हो रहा है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा 7 मई, तमिलनाडु की 10 मई, असम की 20 मई, केरल की 23 मई और पुडुचेरी की 15 जून 2026 को खत्म होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। चुनाव आयोग ने इन राज्यों में मतदाता सूची, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों का आकलन पूरा कर लिया है, जिसके बाद यह ऐलान किया जाएगा।

यह चुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इनमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके, केरल में वाममोर्चा, असम में भाजपा और पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस जैसी पार्टियां सत्ता बचाने या हासिल करने की कोशिश करेंगी। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में आचार संहिता लागू होने के साथ ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

15 Mar 2026, 04:16:37 PM IST

Assembly Election Dates 2026 LIVE: पांच राज्यों में 17 करोड़ से अधिक मतदाता

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल—इन पांच राज्यों में कुल 17.4 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, जहां 2.19 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। 25 लाख ईवीएम मशीनों के माध्यम से 824 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जा रहा है।’

15 Mar 2026, 04:10:54 PM IST

Assembly Election Dates 2026 LIVE: चुनावी राज्यों का किया दौरा

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, ‘असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के लिए सूचना है कि पिछले कुछ दिनों में निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी मतदान वाले राज्यों का दौरा किया। इन दौरों के दौरान आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से मुलाकात की और उनके सुझाव प्राप्त किए। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों, एसपी, आईजी, डीआईजी तथा सभी प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारियों से भी भेंट की। साथ ही, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, मुख्य सचिवों तथा डीजीपी के साथ भी बैठकें की गईं।’

15 Mar 2026, 03:52:06 PM IST

Assembly Election Date 2026 LIVE: सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और मिसइनफॉर्मेशन रोकने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। कुल मिलाकर, यह घोषणा लोकतंत्र की मजबूती और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का प्रतीक होगी।

15 Mar 2026, 03:30:53 PM IST

Assembly Election Date 2026 LIVE: राज्यों का दौरा करके लिया जाएजा

चुनाव आयोग ने पहले असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा पूरा किया, उसके बाद केरल (6-7 मार्च) और पश्चिम बंगाल (9-10 मार्च) का निरीक्षण किया। इन दौरों में राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों और प्रवर्तन एजेंसियों से मुलाकात की गई ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।

15 Mar 2026, 03:24:28 PM IST

Assembly Election Date 2026 LIVE: कितने चरणों में होगा चुनाव

चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिससे विकास कार्यों और सरकारी घोषणाओं पर रोक लग जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव एक से अधिक चरणों में हो सकते हैं, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में जहां हिंसा की आशंका रहती है।

15 Mar 2026, 03:11:39 PM IST

Assembly Election Date 2026 LIVE: किस राज्य में किसके पास सत्ता

राजनीतिक दलों के लिए यह घोषणा काफी उत्सुकता का विषय बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके, केरल में वाम मोर्चा, असम में बीजेपी और पुडुचेरी में एनआर कांग्रेस-बीजेपी गठबंधन सत्ता में है।

15 Mar 2026, 03:05:07 PM IST

Assembly Election Date 2026 LIVE: SIR के बाद पहला चुनाव

चुनाव आयोग की इस घोषणा से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी। पार्टियां प्रत्याशी चयन, रणनीति और प्रचार की तैयारी में जुट जाएंगी। मतदाताओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नए मतदाता सूची, SIR और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

15 Mar 2026, 02:41:49 PM IST

Assembly Election Date 2026 LIVE: कितने अहम होंगे नतीजे

यह चुनाव राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इनमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है।

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