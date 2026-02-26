Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बाबरी मस्जिद मामले से जुड़े निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर पर पुलिस का शिकंजा, दामाद को समन

Feb 26, 2026 05:42 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के दामाद को मुर्शिदाबाद पुलिस ने नारकोटिक्स से जुड़े मामले में समन भेजा है। पुलिस सूत्रों की तरफ से  बताया गया कि कबीर के दामाद रैहान के खिलाफ हेरोइन तस्करी के संकेत मिले हैं। इसी सिलसिले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

बाबरी मस्जिद मामले से जुड़े निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर पर पुलिस का शिकंजा, दामाद को समन

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आते-आते राजनीति अपने उफान पर आने लगी है। कुछ समय पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखकर चर्चा में आए टीएमसी की निलंबित विधायक हूमायूं कबीर के ऊपर अब पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने गुरुवार को कबीर के दामाद रैहान अली को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस मामले में नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें 28 फरवरी को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया है।

पुलिस द्वारा मामले की जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कार्रवाई उन दिनों के बाद हुई है, जब पुलिस ने 8 और 9 फरवरी को अदालत के आदेश के बाद 2025 के एक मामले में रैहान के पिता, कबीर की बेटी और रेहान की पत्नी नाजमा सुल्तान की 14 संपत्तियों और 15 बैंक खातों को जब्त किया था।

टीएमसी से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी, जनता उन्नयन पार्टी (जेयूपी) शुरू करने वाले हुमायूं कबीर ने पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को पूरी तरह से राजनैतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा, "चार दिन पहले रैहान को टीएमसी में शामिल होने और लालगोला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। उसने इनकार कर दिया। अब एक गढ़े हुए मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है।”

ये भी पढ़ें:बंगाल में टूटेगा वाम मोर्चा? हुमायूं कबीर ने माकपा को दिया गठबंधन का खुला ऑफर

उन्होंने कहा कि रैहान का राजनीति या ड्रग्स की तस्करी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, "वह न तो अग्रिम जमानत लेगा और न ही 28 फरवरी को थाने में पेश होगा। अगर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उसके बुरे परिणाम होंगे।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि रैहान अली को हेरोइन तस्करी की जांच के सिलसिले में तलब किया गया है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जांच में अली के मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त होने के संकेत मिले हैं। 8 फरवरी को दर्ज मामले से संबंधित जांच में सहयोग के लिए नोटिस के माध्यम से उनकी उपस्थिति आवश्यक है।

ये भी पढ़ें:बंगाल में मतदाता सूची पर महासंग्राम, ममता बोलीं- 12000000 वोटर हटाने की साजिश

गौरतलब है कि इससे पहले 17 फरवरी को पश्चिम बंगाल राजस्व विबाग ने भी कबीर की पत्नी मीरा सुल्ताना को नोटिस जारी करके आरोप लगाया था कि उन्होंने मानिक्याहार गांव में एक कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करके आवासीय भवन निर्माण कराया था।

हुमांयू कबीर के समर्थकों द्वारा लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के लिए टीएमसी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, टीएमसी की तरफ से महासचिव कुणाल घोष ने कबीर और उनके समर्थकों के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करके हुए कहा,"यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं, हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं, यह पूरी तरह से प्रशासनिक मामला है।"

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
West Bengal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।