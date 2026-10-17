कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़, 17 की मौत; CM शुभेंदु पहुंचे अस्पताल
पश्चिम बंगाल में एक दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक भगदड़ मच गई। इसके चलते 17 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और चीफ सेक्रेट्री मनोज अग्रवाल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज पहुंचे।
पश्चिम बंगाल में एक दुर्गा पूजा पंडाल में अचानक भगदड़ मच गई। हादसे के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और चीफ सेक्रेट्री मनोज अग्रवाल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज पहुंचे। भगदड़ चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई है। आनंद बाजार पत्रिका के मुताबिक हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है।वहीं, कई अन्य लोग घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद एक शख्स ने हादसे के भयानक दृश्य का वर्णन किया। उसने बताया कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई लोग बेहोश हो रहे थे। कुछ को मोटरसाइकिलों पर ले जाया जा रहा था।
बारिश से बिगड़े हालात
जानकारी के मुताबिक पूजा पंडाल के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु खड़े थे। जैसे ही बारिश शुरू हुई, चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर इंतजार कर रहे लोग आगे बढ़े। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर गिर गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके चलते भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अधिकारी के मुताबिक कई लोगों को गंभीर हालत में कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे। आपदा प्रबंधन टीम भी मौके पर पहुंच गई।
मुख्यमंत्री ले रहे हैं जायजा
जानकारी के मुताबिक 35 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि पंडाल का स्ट्रक्चर गिरने से यह हादसा हो सकता है। पंडाल की लाइट्स बंद कर दी गई हैं। वहीं, बाहर का रास्ता भी बंद है। हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी हालात का जायजा ले रहे हैं। आनंद बाजार पत्रिका के मुताबिक कोलकाता मेडिकल कॉलेज ने बताया कि घायल लोगों को इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन वार्ड में भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। 11 लोगों को एसएसकेएम में ट्रांसफर किया गया है।
पुलिस ने क्या बताया
कोलकाता पुलिस ने कहा कि आज शाम लगभग 7:40 बजे, गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सरदा पार्क (चोर बागान) पूजा पंडाल के निकास गेट पर भारी भीड़ जुटी हुई थी। उन्होंने कहा कि बारिश में पंडाल देखने वालों की भीड़ के चलते यह घटना हुई। पूजा पंडाल अब आगंतुकों के लिए बंद कर दिया गया है। सभी घायल लोगों को बचाया गया और उपचार के लिए एमसीएच भेजा गया।
ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया
घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि चोरेबागान पूजा पंडाल में हुए भगदड़ के बारे में जानकर बहुत दुख और सदमा लगा। मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायल जल्दी ठीक हों और उनके परिवारों को इस मुश्किल समय में ताकत और हिम्मत मिले।
वहीं, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि नॉर्थ कोलकाता के चोरेबागान पंडाल में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। वहां मौजूद कुछ भक्तों को मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। ये घटना कैसे या क्यों हुई, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन हमारी प्राथमिकता लोगों को बचाना है। हम पुलिस-प्रशासन से अनुरोध करते हैं। हमारे कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य पंडाल के अंदर अभी भी करने हैं। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। पूजा के समय ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
हेल्पलाइन नंबर जारी
हादसे के बाद, ललबाजार कंट्रोल रूम में सारदा पार्क (चोरबागान) घटना के संदर्भ में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। यह नंबर इस प्रकार हैं। 18003455678 और 03322141310।
अमित शाह का बयान
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया है। शाह ने एक्स पर लिखा कि अभी-अभी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ का अत्यंत दु:खद समाचार मिला। इस संबंध में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी से बात की। इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं और परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। प्रशासन द्वारा घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल के अपने कल के सभी कार्यक्रम स्थगित कर अस्पताल जाकर घायलों से मिलूंगा। मां दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।