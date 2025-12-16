मेसी इवेंट विवाद में ट्विस्ट; ममता बनर्जी के करीबी मंत्री ने दिया इस्तीफा, CM को चिट्ठी में क्या लिखा?

संक्षेप: पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने मेसी इवेंट विवाद में इस्तीफा दे दिया है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष के मुताबिक खेल मंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे खेल मंत्रालय की जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया था।

पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने मेसी इवेंट विवाद में इस्तीफा दे दिया है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष के मुताबिक खेल मंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे खेल मंत्रालय की जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया है। बिस्वास ने राज्य सरकार द्वारा कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के GOAT टूर कार्यक्रम के दौरान हुई अराजक घटनाओं की जांच के आदेश के बाद इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखे हस्तलिखित पत्र में बिस्वास ने कहा कि वे घटना की "स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच" सुनिश्चित करने के लिए पद छोड़ रहे हैं। मंत्री को इस अराजकता के लिए काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। अब सीएम खुद इस मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभालेंगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बहरहाल, ममता के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक और पार्टी के एक प्रभावशाली व्यक्ति बिस्वास के इस्तीफे से यह बात साफ होती है कि सत्तारूढ़ टीएमसी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। बता दें कि पिछले दिनों कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान खूब तोड़फोड़ हुई थी और बवाल मचा था। इसके बाद इस घटना की जांच के लिए चार सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है।

चार IPS अफसरों की SIT बनाई गई पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत ने वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों वाली चार सदस्यीय एसआईटी गठित की है। मुख्य सचिव ने बताया कि कर्तव्य में लापरवाही के लिए डीसीपी (पुलिस उपायुक्त) बिधाननगर अनीश सरकार को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बंगाल के खेल सचिव राजेश कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सॉल्ट लेक स्टेडियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी के नंदन की सेवाएं वापस ले ली गई हैं।

जस्टिस (रि) असीम कुमार रॉय की समिति ने सौंपी रिपोर्ट इससे पहले एक अधिकारी ने बताया था कि मामले की जांच कर रही समिति ने इस घटना की गहन जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की सिफारिश की है। अधिकारी ने बताया कि रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार रॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने तीन दिन के भीतर सोमवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी। समिति के एक सदस्य ने प्रारंभिक निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा, ‘‘इस घटना की गहन और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। जिम्मेदारी तय करने और चूक का पता लगाने के लिए हमने एसआईटी के गठन की सिफारिश की है।’’

यह समिति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर गठित की गई थी। समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रॉय कर रहे हैं और इसमें मुख्य सचिव मनोज पंत तथा गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती सदस्य हैं। मेसी के कोलकाता दौरे में 13 दिसंबर को स्टेडियम में अव्यवस्था की स्थिति पैदा होने के बाद यह समिति बनाई गई थी। अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के उल्लंघन, विशेषकर स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलें ले जाने से संबंधित नियमों को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। समिति के सदस्य ने कहा, ‘‘मौजूदा नियमों के अनुसार दर्शकों को स्टेडियम के भीतर पानी की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं है। फिर स्टेडियम के अंदर पानी की बोतलें कैसे उपलब्ध थीं?’’रिपोर्ट सोमवार रात को सौंपी गई।