बंगाल में CEC से मिले राजनीतिक दल; देसी बम पर जताई चिंता, कितने चरणों में होगा चुनाव?

पश्चिम बंगाल में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार सहित निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों से सोमवार को मुलाकात की। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में अधिकतम 2 चरणों में मतदान कराने का आग्रह किया। एक सीनियर अफसर ने यह जानकारी दी। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी सहित अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने कुमार से मुलाकात की। इस दौरान, सीईसी के साथ निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी व पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल भी थे।

निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बताया, 'राज्य में चुनाव कराने से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कई दलों ने सुझाव दिया कि चुनाव एक या दो चरणों में कराया जाए और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने में सहयोग का आश्वासन दिया।' राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और चुनाव के दौरान मतदाताओं को डराने-धमकाने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का आग्रह किया। आयोग के अधिकारी ने कहा, 'उन्होंने (राजनीतिक दलों) हिंसा रोकने और मतदाताओं के निर्भिकता से मतदान करने को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती सहित मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।'

देसी बम, अवैध हथियार को लेकर भी चिंता कुछ दलों ने चुनाव के दौरान देसी बम, अवैध हथियार और धन या बाहुबल के संभावित इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राजनीतिक दलों को आश्वासन दिया कि चुनाव पूरी तरह से कानून के अनुसार कराए जा रहे हैं। राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। अधिकारी के अनुसार, चुनाव पूर्व बैठक में कुमार ने कहा, 'हिंसा के प्रति निर्वाचन आयोग की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। हम निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।' उन्होंने यह भी दोहराया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने के लिए फार्म 6, 7 और 8 अभी भी भरे जा सकते हैं।