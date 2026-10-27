बंगाल में एक और रेप-मर्डर का आरोपी ढेर, पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भाग रहा था

पश्चिम बंगाल के गायघाटा में 17 साल की लड़की से रेप और हत्या के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, वारदात का सीन रीक्रिएट कराने के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की।

17 साल की लड़की से रेप और हत्या का आरोप, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी की मौत

पश्चिम बंगाल के गायघाटा में 17 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में गिरफ्तार 23 वर्षीय प्रह्लाद दास की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात आरोपी को वारदात वाली जगह पर सीन रीक्रिएट कराने के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी।

पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे चांदपाड़ा ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस का कहना है कि फायरिंग में कोई भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। हालांकि, अब इस बात की भी जांच होने की संभावना है कि आरोपी एस्कॉर्ट कर रहे पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनने में कैसे कामयाब हुआ और मुठभेड़ के दौरान घटनाक्रम किस तरह आगे बढ़ा।

आरोपी की मौत के बाद इलाके में तनाव, अस्पताल में पुलिस तैनात प्रह्लाद दास की मौत की खबर मिलने के बाद उसके परिजन अस्पताल पहुंचे और घटना पर नाराजगी जताई। इसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया।

तीन महीने में दूसरी बार रेप-मर्डर के आरोपी की मुठभेड़ में मौत पश्चिम बंगाल में पिछले तीन महीनों के भीतर यह दूसरा मामला है, जब रेप और हत्या के आरोपी की अपराध स्थल पर घटनाक्रम का सीन रीक्रिएट कराने के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मौत हुई है।

इससे पहले जुलाई में दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले के प्रमुख आरोपियों में शामिल प्रवास मंडल की भी इसी तरह की मुठभेड़ में मौत हो गई थी।

उस समय पुलिस ने कहा था कि प्रवास मंडल ने एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस अधिकारी की रिवॉल्वर छीन ली थी। उसने भागने की कोशिश करते हुए फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी।

बेटी को खो चुके माता-पिता ने क्या कहा? लड़की के माता-पिता को बताया गया था कि वारदात का घटनाक्रम दोहराने के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चलाई। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई।

लड़की के पिता ने कहा कि आरोपी की मौत से उनकी बेटी वापस नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने गोली चलाई। पिता ने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि अगर कोई भागने की कोशिश करता है, तो उसे गोली मारी जा सकती है।

वहीं, लड़की की मां कनिका बिस्वास ने आरोपी की मौत पर कहा कि उन्होंने सुना है कि आरोपी की मौत हो गई है और यह अच्छी बात है। उन्हें यह भी बताया गया कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था और उसने पुलिस पर गोली चलाई थी।

पश्चिम बंगाल के मंत्री ने मुठभेड़ को सही ठहराया पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री दिलीप घोष ने गायघाटा मामले में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून तोड़ने वालों को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

मंत्री ने कहा कि लोगों का पुलिस पर भरोसा कम हुआ है और कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर जनता का विश्वास बहाल करने के लिए कभी-कभी ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, जो लोकप्रिय न हों।

रिश्तेदार के घर के पास मिला था 11वीं की छात्रा का शव इस मामले में पुलिस मुठभेड़ से एक दिन पहले गायघाटा में 17 वर्षीय छात्रा का शव उसके एक रिश्तेदार के घर के पास मिला था। वह 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। रविवार सुबह करीब छह बजे उसका शव बरामद किया गया, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

परिवार के मुताबिक, लड़की की मां की तबीयत खराब होने के कारण वे फिलहाल उसके मामा के घर पर रह रहे थे। परिवार ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई।

गायघाटा थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्रह्लाद दास को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रह्लाद पीड़िता का रिश्तेदार भी था।

परिवार ने बताया कि 24 अक्टूबर की रात लड़की अपने घर के पास आयोजित एक संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ गई थी।

परिजनों के मुताबिक, आधी रात के आसपास उसके पास एक फोन आया, जिसके बाद वह कार्यक्रम स्थल से चली गई। लेकिन वापस नहीं लौटी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, मगर उसका कोई पता नहीं चला।