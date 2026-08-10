दीदी के बिना 500 वोट नहीं...TMC से अलग हुए 3 विधायकों के बदले सुर, करेंगे घर वापसी?
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले विधायकों की ममता बनर्जी के प्रति वफादारी फिर जाग उठी है। ऋताब्रत बनर्जी गुट के तीन विधायकों ने पार्टी सुप्रीमो पर हालिशहर में हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर घर वापसी के संकेत दिए हैं।
राजनीति कब क्या हो जाए, कहना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल में हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस से बगावत करने वाले सांसदों और विधायकों की ममता बनर्जी के प्रति वफादारी फिर जाग रही है। कुछ दिन पहले तीन मुस्लिम सांसदों ने एनडीए या भाजपा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। अब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर बागी गुट ऋताब्रत बनर्जी के साथ जुड़े तीन विधायकों ने भी टीएमसी सुप्रीमो पर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अब इनके इस कदम से सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई इसे 'घर वापसी' से जोड़कर देख रहे हैं। बता दें कि ये विधायक बसीरहाट नॉर्थ के तौसीफ-उर-रहमान, मेतियाबुरुज के अब्दुल खालिक मोल्लाह और बारुईपुर पूर्व के बिभास सरदार हैं।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ सड़कों, विधानसभा और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। एक दिन पहले हालिशहर में ममता बनर्जी को निशाना बनाया गया था, जब वे एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गई थीं, जिसकी कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस हमले को लेकर सियासत तेज है। दूसरी ओर ऋताब्रत बनर्जी गुट से जुड़े तीन टीएमसी विधायक ( अब्दुल खालिक मोल्लाह, तौसीफुर रहमान और बिभास सरदार ) कालीघाट में टीएमसी नेताओं कुणाल घोष, सोभनदेब चट्टोपाध्याय, बिमान बनर्जी और नयना बनर्जी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विधायकों ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए मार्च निकाला।
जहां दीदी हैं, मैं वहीं...
विरोध प्रदर्शन के बाद तौसीफुर रहमान ने कहा कि जहां दीदी हैं, मैं वहीं हूं। उन्होंने आगे कहा कि ममता दी की फोटो के बिना मुझे 500 वोट भी नहीं मिलते। वहीं, विभास सरदार ने कहा कि हमारे नेता पर हमला हुआ है, सभी 80 तृणमूल विधायकों को इसका विरोध करना चाहिए। जबकि अब्दुल खालिक मोल्लाह ने भी हमले की निंदा की। हालांकि इस दौरान उन्होंने ऋताब्रत गुट के साथ होने की बात कही।
अभिषेक बनर्जी ने सरकार पर बोला हमला
राज्यसभा में टीएमसी सांसद मोहम्मद नदीमुल हक ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया, जिसमें बंगाल में राजनीतिक हिंसा, ममता बनर्जी के काफिले पर हमले और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर तत्काल बहस के लिए दिन के सभी निर्धारित काम निलंबित करने की मांग की गई। अभिषेक बनर्जी ने हमले के पीछे केंद्र और राज्य सरकार का समर्थन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपराधियों को कई बार भाजपा नेताओं के साथ देखा गया है। अभिषेक ने आगे कहा कि इस घटना के पीछे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का पूरा समर्थन था; मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बस इसे अंजाम दिया।
रविवार को क्या हुआ था?
बता दें कि यह पूरा मामला कांचरापाड़ा से टीएमसी की एक पूर्व पार्षद के पति बिरजू कीट की कथित हिरासत में मौत के बाद सामने आया है। रविवार को जब ममता बनर्जी परिवार से मिलने गईं, तो कथित तौर पर भीड़ ने उनकी एसयूवी पर पत्थर, ईंटें, कीचड़ और चप्पलें फेंकीं। इसके बाद टीएमसी ने श्यामबाजार, राजाबाजार, हाजरा और गरियाहाट समेत पूरे कोलकाता में रैलियां निकालीं। युवा नेता मृत्युंजय पाल ने श्यामबाजार रैली का नेतृत्व किया, जबकि आईटी सेल की प्रवक्ता उपासना चौधरी ने हाजरा मार्च का नेतृत्व किया।
पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने राज्य भर में कई निर्धारित मार्च की अनुमति नहीं दी और पाल तथा चौधरी समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। हाजरा में पुलिस ने जुलूस रोक दिया और 30 लोगों को गिरफ्तार कर कालीघाट पुलिस स्टेशन ले गई। श्यामबाजार में एक अन्य रैली रोक दी गई और 15 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।
जारी रहेगा आंदोलन
कुणाल घोष और कोलकाता नगर निगम के पूर्व एमएमआईसी बैश्वनोर चट्टोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी पर भाजपा के हमले के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। कुणाल ने कहा कि हमलावरों को सरकार का समर्थन है। उन्हें बिना देर किए गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उनकी पहचान की जानी चाहिए। ममता बनर्जी को डरा-धमकाकर चुप नहीं कराया जा सकता।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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