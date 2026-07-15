ED के बुलावे पर गए हैं... मदन मित्रा के पाला बदलते ही महुआ मोइत्रा का दावा
West Bengal Politics: तृणमूल कांग्रेस में सियासी भूचाल जारी है। मदन मित्रा के ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने पर महुआ मोइत्रा ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। मोइत्रा ने दावा किया कि मित्रा का पाला बदलना ED के दबाव का नतीजा है।
पश्चिम बंगाल में जोड़-तोड़ की सियासत जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा के ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने पर सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा दावा किया है। मोइत्रा ने इसे 'ED का खेल' बताते हुए कहा कि मित्रा का यह पाला बदलना उनके परिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन से सीधे जुड़ा है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह कोई हैरानी की बात नहीं है। कल उनकी पत्नी, बहुओं और बेटों को ED ने बुलाया था। इसलिए वे ED के बुलावे पर गए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि परसों जो व्यक्ति ऋतब्रत गैंग को गाली दे रहा था, आज वह उनके बगल में बैठ गया है। यह ED के खास बुलावे पर हुआ है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, ऋतब्रत गैंग के साथ उनका समय अच्छा बीते।
क्या बोले मदन मित्रा?
गौरतलब है कि मदन मित्रा ने बुधवार को ऋतब्रत बनर्जी के साथ बैठकर पार्टी बदलने की घोषणा की। उन्होंने साफ इनकार किया कि ED समन और उनके फैसले के बीच कोई संबंध है। मित्रा ने कहा कि मैंने सिर्फ विधानसभा में अपना कमरा बदला है। मेरा परिवार जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेगा, लेकिन इसका मेरे बागी गुट में शामिल होने से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी से छह महीने के लिए पद छोड़ने की अपील की थी, जिसे ठुकरा दिया गया। मित्रा ने आरोप लगाया कि पार्टी डूब रही है, नाव डूब चुकी है, फिर भी सिर्फ अभिषेक को बचाना है। यह बहुत दुखद है। उन्होंने TMC के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तकनीकी रूप से विधायक बने रहेंगे।
ममता बनर्जी का पलटवार
दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मदन मित्रा के जाने को ED के 'डर' से जोड़ा। फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि BJP उन्हें हार्ट अटैक करवाना चाहती है, लेकिन वे तब तक जिंदा रहेंगी जब तक बीजेपी का अंत नहीं देख लेतीं। ममता ने मई के बाद से टीएमसी में हो रहे दलबदलों के पीछे बीजेपी की भूमिका का आरोप लगाया।
पार्टी में बगावत का सिलसिला जारी
विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद टीएमसी में दलबदल का खेल तेज हो गया है। ज्यादातर विधायक और सांसद या तो ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल हो गए हैं या त्रिपुरा वाली पार्टी विलय कर चुके हैं। फिलहाल चुनाव आयोग के समक्ष टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न पर दोनों गुटों के बीच विवाद चल रहा है।
क्या है ईडी वाला मामला?
बता दें कि बंगाल में कथित नगर निकाय भर्ती घोटाले से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशाल ने तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा की पत्नी और उनके दो बेटों को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों का संबंध इस मामले में जांच के दायरे में आए कुछ वित्तीय लेन-देन से जुड़ा पाया गया, जिसके बाद यह समन जारी किया गया।
ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्तीय लेन-देन की जांच में विधायक की पत्नी और उनके दो बेटों के नाम सामने आए। उन्हें अपने बयान दर्ज कराने के लिए अगले हफ्ते बुलाया गया है। गौरतलब है कि मदन मित्रा इससे पहले भी केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर रहे हैं। उन्हें 2014 के सारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और नारदा स्टिंग मामले में भी 2021 में जेल गए थे।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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