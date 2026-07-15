ED के बुलावे पर गए हैं... मदन मित्रा के पाला बदलते ही महुआ मोइत्रा का दावा

West Bengal Politics: तृणमूल कांग्रेस में सियासी भूचाल जारी है। मदन मित्रा के ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने पर महुआ मोइत्रा ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। मोइत्रा ने दावा किया कि मित्रा का पाला बदलना ED के दबाव का नतीजा है।

पश्चिम बंगाल में जोड़-तोड़ की सियासत जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक मदन मित्रा के ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने पर सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा दावा किया है। मोइत्रा ने इसे 'ED का खेल' बताते हुए कहा कि मित्रा का यह पाला बदलना उनके परिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन से सीधे जुड़ा है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह कोई हैरानी की बात नहीं है। कल उनकी पत्नी, बहुओं और बेटों को ED ने बुलाया था। इसलिए वे ED के बुलावे पर गए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि परसों जो व्यक्ति ऋतब्रत गैंग को गाली दे रहा था, आज वह उनके बगल में बैठ गया है। यह ED के खास बुलावे पर हुआ है। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, ऋतब्रत गैंग के साथ उनका समय अच्छा बीते।

क्या बोले मदन मित्रा? गौरतलब है कि मदन मित्रा ने बुधवार को ऋतब्रत बनर्जी के साथ बैठकर पार्टी बदलने की घोषणा की। उन्होंने साफ इनकार किया कि ED समन और उनके फैसले के बीच कोई संबंध है। मित्रा ने कहा कि मैंने सिर्फ विधानसभा में अपना कमरा बदला है। मेरा परिवार जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेगा, लेकिन इसका मेरे बागी गुट में शामिल होने से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी से छह महीने के लिए पद छोड़ने की अपील की थी, जिसे ठुकरा दिया गया। मित्रा ने आरोप लगाया कि पार्टी डूब रही है, नाव डूब चुकी है, फिर भी सिर्फ अभिषेक को बचाना है। यह बहुत दुखद है। उन्होंने TMC के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तकनीकी रूप से विधायक बने रहेंगे।

ममता बनर्जी का पलटवार दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मदन मित्रा के जाने को ED के 'डर' से जोड़ा। फेसबुक लाइव में उन्होंने कहा कि BJP उन्हें हार्ट अटैक करवाना चाहती है, लेकिन वे तब तक जिंदा रहेंगी जब तक बीजेपी का अंत नहीं देख लेतीं। ममता ने मई के बाद से टीएमसी में हो रहे दलबदलों के पीछे बीजेपी की भूमिका का आरोप लगाया।

पार्टी में बगावत का सिलसिला जारी विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद टीएमसी में दलबदल का खेल तेज हो गया है। ज्यादातर विधायक और सांसद या तो ऋतब्रत बनर्जी के बागी गुट में शामिल हो गए हैं या त्रिपुरा वाली पार्टी विलय कर चुके हैं। फिलहाल चुनाव आयोग के समक्ष टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न पर दोनों गुटों के बीच विवाद चल रहा है।

क्या है ईडी वाला मामला? बता दें कि बंगाल में कथित नगर निकाय भर्ती घोटाले से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशाल ने तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा की पत्नी और उनके दो बेटों को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि परिवार के सदस्यों का संबंध इस मामले में जांच के दायरे में आए कुछ वित्तीय लेन-देन से जुड़ा पाया गया, जिसके बाद यह समन जारी किया गया।