पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए लोगों के घर पुलिस पहुंचकर जन्म प्रमाणपत्र, जमीन के दस्तावेज और अन्य जानकारी मांग रही है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि पुलिस किस कानून के तहत यह कार्रवाई कर रही है।

वोटर लिस्ट से नाम हटे तो अब घर पहुंच रही पुलिस; बंगाल में दस्तावेज मांगने पर विवाद (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि पिछले साल मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनसे पुलिस दस्तावेज और अन्य जानकारियां मांग रही है। इसके लिए कहीं शिविर लगाए जा रहे हैं तो कहीं पुलिसकर्मी घर-घर पहुंच रहे हैं। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि पुलिस यह काम किस कानून के तहत कर रही है?

विपक्षी दलों का आरोप है कि मंगलवार से मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, पूर्व बर्धमान, हावड़ा और पूर्व मेदिनीपुर जैसे जिलों में यह अभियान चल रहा है। पुलिसकर्मी नागरिक स्वयंसेवकों के साथ लोगों के घर पहुंच रहे हैं।

जन्म प्रमाणपत्र और जमीन के दस्तावेज मांगे जाने का आरोप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने भी दावा किया है कि पुलिस उनसे जन्म प्रमाणपत्र, जमीन से जुड़े रिकॉर्ड और 2002 की मतदाता सूची में उनके माता-पिता के नाम दर्ज होने की जानकारी मांग रही है।

विपक्षी नेताओं के मुताबिक, पुलिसकर्मी एक फॉर्म लेकर चल रहे हैं, जिसमें संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, ईपीआईसी नंबर, जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल प्रमाणपत्र, जमीन से जुड़े दस्तावेज और 2002 की वोटर लिस्ट में माता-पिता की स्थिति जैसी जानकारियां दर्ज की जा रही हैं।

हालांकि, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने कहा है कि उसने दस्तावेज जुटाने या सत्यापन के लिए पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने भी इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया।

सीपीएम ने पूछा- किस कानून के तहत मांग रहे दस्तावेज? सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने सवाल उठाया कि पुलिस किस कानून के तहत लोगों से ये दस्तावेज मांग रही है। उन्होंने कहा कि नागरिक स्वयंसेवकों को भी इस काम में लगाया जा रहा है और दस्तावेज चोरी होने की आशंका पर सवाल उठाया। सलीम ने कहा कि पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे बीजेपी सरकार का ‘नया ड्रामा’ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता अधिकारों को लेकर विपक्ष के आंदोलन के दबाव में सरकार अब कुछ करने का दिखावा कर रही है। चौधरी ने कहा कि यदि वास्तविक मतदाताओं को हिरासत शिविरों में भेजने की कोशिश की गई तो वे कोलकाता तक मार्च करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा? पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सिद्धिनाथ गुप्ता ने कहा कि पुलिस सामान्य तौर पर कई निर्देश और आदेश जारी करती है, जिनके बारे में वह जानकारी साझा नहीं कर सकते। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी फॉर्म को भरने की जानकारी नहीं है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरिंदम नियोगी ने भी कहा कि उन्हें ऐसे किसी अभियान की जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि चुनाव आयोग ने ऐसे मतदाताओं के दस्तावेज सत्यापित करने के लिए पुलिस को कहा है या नहीं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मंगलवार को जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, हावड़ा और पूर्व मेदिनीपुर में अभियान शुरू हुआ था। गुरुवार को इसे मुर्शिदाबाद तक बढ़ाया गया। राज्य प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस यह सत्यापित कर सकती है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। ऐसे में पुलिस के इस तरह का अभियान शुरू करने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए।