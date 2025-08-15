अब बंगाल के सिंगूर में नर्सिंग होम में मृत मिली नर्स, परिवार ने हत्या का लगाया आरोप

पुलिस ने कहा कि वह मामले की जांच कर रही है। गुरुवार को शव मिलने के बाद विपक्षी भाजपा और माकपा ने इलाके में प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि नर्स की हत्या की गई है और संभवतः उसका यौन उत्पीड़न किया गया।

पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के एक नर्सिंग होम में नर्स मृत पाई गई है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि 24 वर्षीय महिला का शव गुरुवार को सिंगूर स्थित नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरे में पंखे से लटका पाया गया। इस घटना से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और मामले को छिपाने के आरोप लगने लगे हैं। माकपा की छात्र और युवा शाखा व भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के समर्थकों ने महिला के शव को ले जा रहे वाहन को घेर लिया जिससे तनाव बढ़ गया है। शव को हुगली जिले के वाल्श अस्पताल के मुर्दाघर से पोस्टमार्टम के लिए कोलकाता ले आया गया था।

पुलिस के अनुसार, पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम की रहने वाली महिला ने चार दिन पहले ही नर्सिंग होम में काम करना शुरू किया था। पुलिस ने कहा कि गुरुवार को सिंगूर स्थित नर्सिंग होम की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में महिला का शव फंदे से लटका मिला। नर्सिंग होम मैनेजमेंट ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है। महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। परिवार का कहना है कि उसने नर्सिंग होम के संचालन में अनियमितताओं का खुलासा किया था।

पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं: पिता महिला के पिता ने कहा, ‘हमें किसी भी सरकारी अस्पताल में किए गए पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमार्टम कल्याणी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) या अलीपुर के कमांड अस्पताल में किया जाए।’ इस बीच, जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र शाखा एसएफआई और भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य कोलकाता के उस अस्पताल के बाहर एकत्र हुए, जहां महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। इसके बाद वहां भारी हंगामा हुआ। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए कि उनकी तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ मिलीभगत है। नर्सिंग होम प्रबंधन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नर्स की मौत के पीछे का असली कारण कभी सामने नहीं आ सके जैसा कि आरजी कर बलात्कार और हत्या के मामले में हुआ।

'असली कारण को छिपाने की कोशिश' माकपा की छात्र शाखा एसएफआई के राज्य सचिव देबांजन डे ने कहा, ‘भाजपा एक नर्स की मौत के पीछे के कारण से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही हमारे साथी मौत के असली कारण को छिपाने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे, भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और टीएमसी की मदद करने के लिए हंगामा करने लगे।’ उनके दावे का खंडन करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के नेता तमाघना घोष ने कहा, ‘मृतका का परिवार चाहता है कि उनकी बेटी का पोस्टमार्टम केंद्र सरकार से संचालित किसी अस्पताल या तो कल्याणी स्थित एम्स या अलीपुर के कमांड अस्पताल में कराया जाए। हमारे कार्यकर्ता परिवार का पक्ष रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए मौके पर एकत्र हुए हैं कि पुलिस तथ्यों को दबाने के लिए जबरन किसी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम ना करवा सके।’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एसएफआई टीएमसी की मदद करने के लिए गुप्त रूप से काम कर रही है।