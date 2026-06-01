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ममता बनर्जी की पार्टी में भूचाल, TMC ने दो विधायकों को किया OUT; क्या कारण?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में करारी हार के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) में आंतरिक कलह तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सनसनीखेज खुलासे के बाद पार्टी ने अपने ही दो विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया।

ममता बनर्जी की पार्टी में भूचाल, TMC ने दो विधायकों को किया OUT; क्या कारण?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में आंतरिक कलह तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सनसनीखेज खुलासे के बाद पार्टी ने अपने ही दो विधायकों ( ऋतब्रता बनर्जी और संदीपान साहा) को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया।

तृणमूल उपाध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दोनों विधायकों ने पार्टी की बैठकों में बार-बार अनुपस्थिति दर्ज कराई, पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया और ऐसे बयान दिए जो पार्टी के हितों के विरुद्ध थे। पार्टी के सक्षम प्राधिकारी ने इन गंभीर आरोपों पर विचार करने के बाद निष्कासन का फैसला लिया।

शुभेंदु अधिकारी का बड़ा दावा

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तृणमूल का भ्रष्टाचार अब अपनी ही पार्टी के विधायकों को निशाना बना रहा है। उन्होंने अपने विधायकों के हस्ताक्षर चुरा लिए। ऋतब्रता बनर्जी और संदीपान साहा ने खुद इस जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई है। इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है।

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बता दें कि पश्चिम बंगाल सीआईडी इस हस्ताक्षर जालसाजी मामले की जांच कर रही है। मामले में तृणमूल के कई वरिष्ठ नेताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आज अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जानकारी के अनुसार वे सीआईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।

निष्कासित विधायक का पलटवार

दूसरी ओर पार्टी से निकाले गए संदीपान साहा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी पर सीधा आरोप लगाया। साहा ने कहा कि विधायकों की सूची पर पार्टी महासचिव ने ही हस्ताक्षर किए थे। जो विधायक वहां मौजूद नहीं थे, उनके हस्ताक्षर जमा करना बहुत बड़ी भूल थी। अभिषेक बनर्जी महासचिव के रूप में जिम्मेदार थे। सूची में इतनी गलतियां होने के कारण उन पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

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पार्टी में बढ़ती बेचैनी

बता दें कि यह घटना उस समय सामने आई है जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता खोने के बाद अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में जूझ रही है। हाल ही में लोकसभा सांसद काकोली घोष ने पार्टी के आंतरिक मामलों पर असंतोष जताते हुए सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया था।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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