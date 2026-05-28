बकरीद के दिन गाय की पूजा और साष्टांग प्रणाम... ISKCON मंदिर पहुंचे सीएम शुभेंदु का 'खास' संदेश

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बकरीद के दिन गाय की पूजा कर खास संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल, सीएम शुभेंदु गुरुवार को नादिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन के वैश्विक मुख्यालय की अपनी पहली मुख्यमंत्री पद की यात्रा की और गौ सेवा की।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बकरीद के दिन गाय की पूजा कर खास संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल, सीएम शुभेंदु गुरुवार को नादिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन के वैश्विक मुख्यालय की अपनी पहली मुख्यमंत्री पद की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने भव्य गौ पूजा की और गौ सेवा का विशेष अनुष्ठान संपन्न किया। बताया गया कि सुबह करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री पारंपरिक सफेद धोती-कुर्ता पहने नंगे पैर इस्कॉन गौशाला पहुंचे। वहां उन्होंने गायों को फल, मिठाई और हरा चारा खिलाया, गौ पूजा की तथा ‘गोपी-जन गौ सेवा’ कार्यक्रम के अंतर्गत गायों की आरती उतारी।

इसके बाद उन्होंने यज्ञ में आहुति दी और चंद्रदोया मंदिर में ध्यान तथा प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर में उनके स्वागत के लिए कीर्तन की मधुर ध्वनियां गूंज रही थीं। सैकड़ों भक्त और स्थानीय निवासी सुबह से ही मंदिर के आसपास जमा थे और मुख्यमंत्री को देखने के लिए उत्सुक नजर आए। पूरे मायापुर क्षेत्र में उत्सव का माहौल छाया रहा।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मुख्यमंत्री की यात्रा को देखते हुए मायापुर और आसपास के इलाकों में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहे। मंदिर के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग की गई और कुछ हिस्सों में आम जनता का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस्कॉन के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संगठन की गतिविधियों, गो-सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के प्रति गहरी रुचि व्यक्त की। उन्होंने भिक्षुओं के साथ विस्तृत संवाद सत्र में भी भाग लिया। प्रवक्ता ने कहा कि यह मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी इस्कॉन मायापुर की पहली यात्रा है।

क्या है राजनीतिक संदेश? यात्रा को शुद्ध आध्यात्मिक बताया जा रहा है, लेकिन सियासी पंडित इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत के बाद इस महीने मुख्यमंत्री पद संभालने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। विश्लेषकों ने याद दिलाया कि फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शुभेंदु अधिकारी उसी क्षेत्र की एक प्रमुख दरगाह का दौरा कर चुके हैं। हाल के वर्षों में भाजपा ने इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से संपर्क बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य हिंदू मतदाताओं को जाति-क्षेत्र की सीमाओं से परे एकजुट करना है।