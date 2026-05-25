अभिषेक बनर्जी पर कसा शिकंजा, कोलकाता घर पर पहुंची पुलिस; जानें क्या है मामला
तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसता दिख रहा है। सोमवार को उनके कोलकाता स्थित आवास 188 ए हरीश मुखर्जी रोड पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसता दिख रहा है। सोमवार को उनके कोलकाता स्थित आवास 188 ए हरीश मुखर्जी रोड पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कोलकाता नगर निगम के अवैध निर्माण नोटिस की समयसीमा समाप्त होते ही पुलिस की यह कार्रवाई शुरू हुई, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है।
बताया जा रहा है कि पुलिस की यह कार्रवाई कोलकाता नगर निगम (KMC) द्वारा जारी किए गए नोटिस के बाद हुई है। नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी के आवास के कई हिस्सों में कथित अवैध निर्माण को लेकर उन्हें सात दिन का नोटिस दिया था। यह समयसीमा सोमवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अभी तक इस कार्रवाई का कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है।
बताया जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में अभिषेक बनर्जी के बंगले के कुछ हिस्सों को बिना अनुमति के बनाए जाने का आरोप लगाया गया था। नगर निगम के नियमों के मुताबिक, अगर नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया जाता तो प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी के आवास पर पुलिस की अचानक मौजूदगी को लेकर TMC कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। बता दें कि यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान पहले से ही हाई है। सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है और आरोप-प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है।
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लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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