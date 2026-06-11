चक्की पीसने का समय आ गया, अभिषेक बनर्जी को युवराज बता भड़क उठे पूर्व TMC नेता

West Bengal: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल्याण बनर्जी के हमले के बाद अब अभिषेक के ऊपर रीजू दत्ता ने भी हमला बोला है। दत्ता ने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने का आने वाला समय खराब है अब चक्की पीसने का समय आ गया है।

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) लगातार घिरती जा रही है। बागी सांसदों और विधायकों के निशाना पर ममता बनर्जी नहीं बल्कि भाइपो अभिषेक बनर्जी है। गुरुवार को ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा, जब सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले सांसद कल्याण बनर्जी ने खुलकर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ममता बनर्जी अगर अभिषेक को साथ रखना चाहती हैं, तो उन्हें छोड़ दें। अब इस पूरे मामले को लेकर अभिषेक पर तंज कसते हुए पूर्व टीएमसी प्रवक्ता रीजू दत्ता ने कहा है कि युवराज (अभिषेक बनर्जी) के चक्की पीसने का समय आ गया है।

एएनआई से बात करते हुए पूर्व तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रीजू दत्ता ने कल्याण बनर्जी के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने काफी समय तक ममता बनर्जी को इस संबंध में समझाने की कोशिश की है। जब ऐसा नहीं हो पाया इसके बाद ही वरिष्ठ सांसद को सार्वजनिक तौर पर बोलना पड़ा। दत्ता ने कहा, "कल्याण बनर्जी ने बहुत कोशिश की ममता बनर्जी के साथ खड़े रहने की। लेकिन अब कल्याण बनर्जी जो कह रहे हैं यही बात रीजू दत्ता, ऋतब्रत बनर्जी, शताब्दी राय भी बोल रही हैं। एक व्यक्ति (अभिषेक बनर्जी) जिसकी योग्यता एक पार्षद बनने की नहीं है। दीदी ने उसके लिए धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर लीं और सभी को अलग कर दिए। इस व्यक्ति ने सांसदों, विधायकों का अपमान किया है।"

अभिषेक बनर्जी ने पार्टी को बर्बाद कर दिया: रीजू दत्ता उन्होंने कहा, "जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने अपने खून-पसीने से खड़ा किया था। उस पूरी पार्टी को एक व्यक्ति ने बर्बाद कर दिया है। दीदी का नाम आज तक किसी भी बुरे या भ्रष्टाचार के केस में नहीं आया लेकिन इस व्यक्ति का नाम ईडी के केस में है। सीबीआई के केस में है। गाय तस्करी में है। विधायकों के फर्जी साइन के मामले में ही है। इनका दीदी के चक्कर में इनको लोग जानते हैं। वरना इन्हें कोई नहीं जानता। इसी व्यक्ति ने शुभेंदु अधिकारी समेत तमाम बड़े नेताओं को पार्टी से निकाल दिया था। आने वाले समय में इस व्यक्ति का समय ठीक नहीं है। युवराज का अब चक्की पीसने का समय आ गया है।"

पार्टी छोड़ने के लिए अभिषेक को ही जिम्मेदार बता रहे बागी नेता बता दें, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं ने अभिषेक बनर्जी को ही निशाना बनाया है। काकोली घोष दास्तीदार, शताब्दी राय और सुखेंदु शेखर रे और अब रीजू दत्ता समेत तमाम पार्टी के पूर्व नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस के विघटन के लिए अभिषेक बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहराया है।