Suvendu Adhikari Oath Live: बंगाल में आज से शुभेंदु सरकार, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे पीएम मोदी

Preparations are underway as West Bengal BJP Legislative Party leader Suvendu Adhikari

Suvendu Adhikari Oath Live: पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हारने वाले दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना है। उन्होंने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश करदिया है और आज सुबह 10 बजे उनका शपथ ग्रहण होने जा रहा है। मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड ने भव्य शपथ ग्रहण समारोह की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही टीएमसी के 15 साल का शासन खत्म हो रहा है और पहली बार बंगाल में बीजेपी का सियासी सूर्योदय हो रहा है। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि वह शपथ ग्रहण समारोह में फिर से बंगाल आएंगे। माना जा रहा है कि यह समारोह ऐतिहासिक होने वाला है और यह बड़ा राजनीतिक जमावड़ा होगा। इस कार्यक्रम के लिए 1 हजार से ज्यादा वीवीआईपी कार्ड भेजे गए हैं। इसके अलावा 9 हजार लोगों को आमंत्रित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। समारोह से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें…

9 May 2026, 08:09:44 AM IST Suvendu Adhikari Oath Live: पीएम मोदी पूरी करेंगे अपनी घोषणा Suvendu Adhikari Oath Live: पीएम मोदी शनिवार सुबह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, उनके सुबह करीब 8:05 बजे दिल्ली हवाई अड्डे से भारतीय वायु सेना के बी-777 विमान से कोलकाता के लिए रवाना होने की उम्मीद है। हाल ही में खत्म हुए चुनाव प्रचार के दौरान श्री मोदी ने एक जनसभा में कहा था कि वह चार मई के बाद बंगाल लौटकर नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उनकी वह घोषणा शनिवार की इस यात्रा से पूरी हो जाएगी।

9 May 2026, 08:06:32 AM IST Suvendu Adhikari Oath Live: ट्रैफिक को लेकर दिशानिर्देश Suvendu Adhikari Oath Live: पुलिस ने घोषणा की है कि शनिवार को सुबह चार बजे से रात आठ बजे तक माल ढोने वाले वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी , हालांकि ज़रूरी सामान और आपातकालीन आपूर्ति ले जाने वाले वाहनों को इन पाबंदियों से छूट दी गई है। इनमें एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाले वाहन, सीएनजी और पेट्रोलियम टैंकर, तेल और लुब्रिकेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब्ज़ियाँ, दवाएँ, मछली, फल और दूध ले जाने वाले वाहन शामिल हैं।

9 May 2026, 08:00:53 AM IST Suvendu Adhikari Oath Live: ट्रैफिक को लेकर कई फैसले Suvendu Adhikari Oath Live: नयी सरकार के गठन के लिए शनिवार को यहां के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले पूरे शहर में सुरक्षा और यातायात के पुख्ता इंतज़ाम कर दिये गये हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती (25 बैसाख) के मौके पर होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह, ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहले मुख्यमंत्री के शपथ लेने का गवाह बनेगा। इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम को देखते हुए, कोलकाता के पुलिस आयुक्त अजय नंदा ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर मध्य कोलकाता के कई हिस्सों में यातायात पर बड़े पैमाने पर पाबंदियों और पार्किंग के नियमों की घोषणा की।

9 May 2026, 08:00:53 AM IST Suvendu Adhikari Oath Live: जुटेंगे 20 हजार समर्थक Suvendu Adhikari Oath Live: भाजपा ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़े स्तर पर लामबंदी की योजना बनाई है, जिसमें 15,000 से 20,000 समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। पीएम मोदी हवाई अड्डे पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा चुनावी नतीजों के तुरंत बाद हो रहा है, जिसमें भाजपा ने पश्चिम बंगाल की 293 सीटों में से 207 पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पहली बार वहां सरकार बनाने का जनादेश हासिल किया है। कर्नाटक के भाजपा नेता इस दौरे को न केवल एक औपचारिक स्वागत, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बढ़ती ताकत और नेतृत्व के प्रति जनता के भरोसे के प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं।

9 May 2026, 08:00:53 AM IST Suvendu Adhikari Oath Live: धन्यवाद ज्ञापित करने का अवसर Suvendu Adhikari Oath Live: पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हालिया चुनावी सफलता के बाद पार्टी की कर्नाटक इकाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रविवार के बेंगलुरु दौरे को एक भव्य विजय उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी की है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा कार्यकर्ताओं के लिए उनके नेतृत्व और 'चाणक्य' जैसी रणनीतियों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक बड़ा अवसर है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) हवाई अड्डे के पास तैयारियों का जायजा लेने के बाद अशोक ने बताया कि प्रधानमंत्री का स्वागत मैसूरु की पारंपरिक पगड़ी और रेशमी शॉल के साथ किया जाएगा, जो राज्य के सांस्कृतिक सम्मान का प्रतीक है।

9 May 2026, 08:00:53 AM IST Suvendu Adhikari Oath Live: अधिकारी चुने गए विधायक दल के नेता Suvendu Adhikari Oath Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और भाजपा-शासित राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह की शोभा बढ़ाएँगे।श्री अधिकारी ने पाँच साल के अंतराल पर हुए लगातार दो विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को हराया है। उन्हें यहाँ के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हुई एक बैठक में सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। अधिकारी पिछली विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर चुके हैं। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुना गया।