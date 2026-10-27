बंगाल में BJP नेता की हत्या करके टुकड़ों में फेंकी लाश, CID से एनकाउंटर में मारा गया आरोपी
जांच टीम सुजीत मंडल की हत्या से जुड़ी घटनाओं का क्रम दोहराकर देख रही थी। इसी दौरान आरोपी ने अधिकारी की बंदूक छीन ली और पुलिस टीम पर गोली चला दी। इसके जवाब में CID की टीम ने फायरिंग की, जिसमें शेख को गोली लगी।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीजेपी नेता सुजीत मंडल की हत्या के मुख्य आरोपी समयुन शेख की CID के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई। सीआईडी के सीनियर अधिकारी के मुताबिक, शेख ने हिरासत से भागने की कोशिश की और एक अधिकारी की बंदूक छीनकर जांच टीम पर गोली चला दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। उसे जंगीपुर उपमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
सीआईडी की टीम समयुन शेख को मुर्शिदाबाद जिले के समशेरगंज थाना क्षेत्र के ओल्ड डाक बंगला इलाके में लेकर गई थी। टीम वहां सुजीत मंडल की हत्या से जुड़ी घटनाओं का क्रम दोहराकर जांच कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने एक अधिकारी की बंदूक छीन ली और पुलिस टीम पर गोली चला दी। इसके जवाब में CID की टीम ने फायरिंग की, जिसमें शेख को गोली लगी। पुलिस अब इस घटना से जुड़े हालात की जांच कर रही है। यह घटना उत्तर 24 परगना जिले में दुष्कर्म और हत्या के एक आरोपी की पुलिस की गोली से मौत के कुछ घंटे बाद हुई। उस मामले में भी आरोपी पर अपराध की घटना दोहराने के दौरान पुलिसकर्मियों से हथियार छीनकर गोली चलाने का आरोप लगा था।
हत्या के बाद शव के कई टुकड़े कर दिए
सुजीत मंडल मुर्शिदाबाद जिले के समशेरगंज इलाके के रहने वाले थे। वह 28 अगस्त को लापता हो गए थे। इसके बाद उनके शरीर के अलग-अलग हिस्से बरामद हुए। जांच में सामने आया कि उनकी हत्या करने के बाद शव के टुकड़े कर दिए गए थे। इस घटना के बाद सुजीत के परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने और समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। मामले को लेकर इलाके में नाराजगी भी सामने आई थी। पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोपों के बाद कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। समशेरगंज थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक का भी तबादला कर दिया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बाद में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को सौंप दी गई थी। इसके बाद सीआईडी ने जांच तेज की और समयुन शेख को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने उसे सुजीत मंडल की हत्या और शव के टुकड़े करने के मामले में मुख्य आरोपी बताया था। मंगलवार को उसे घटनास्थल से जुड़े इलाके में ले जाकर अपराध का घटनाक्रम दोहराया जा रहा था, तभी उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान हुई गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि तनाव के बीच कानून-व्यवस्था बनी रहे।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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