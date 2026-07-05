बंगाल में 12 साल की लड़की का रेप, हत्या करके शव तालाब में फेंका; इलाके में भारी तनाव
इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने किशोरी को संदिग्धों के साथ देखा था, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया।
पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। 12 वर्षीय किशोरी शनिवार शाम घर से खाने का सामान खरीदने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि चार लोग उसे जबरन अपने साथ ले लिया। रविवार सुबह घर के पास एक तालाब से उसका शव बरामद किया गया। परिजनों ने दावा किया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने किशोरी को संदिग्धों के साथ देखा था, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और सूर्यपुर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को भी रोक दिया। इससे सियालदह-नामखाना रेल मार्ग पर करीब एक घंटे तक रेल सेवा बाधित रही, जबकि सड़क अवरोध लगभग पांच घंटे तक जारी रहा।
प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव
प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने एक युवक की पिटाई भी कर दी। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया। इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक संदिग्ध को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को मंगलवार को भवानी भवन बुलाया है। आईजी कंकर प्रसाद बारुई ने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम जल्द कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। पुलिस का प्रयास है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल में स्कूल शिक्षक और अपराध-विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता बरुण बिस्वास के परिजनों ने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से संपर्क किया। उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की देखरेख में SIR की ओर से हत्याकांड की नए सिरे से जांच कराए जाने की मांग की। यह मांग बरुण की 14वीं पुण्यतिथि से ठीक एक दिन पहले आई। उत्तर 24 परगना जिले के गोबरडांगा रेलवे स्टेशन के पास 5 जुलाई, 2012 को हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें