बंगाल में 12 साल की लड़की का रेप, हत्या करके शव तालाब में फेंका; इलाके में भारी तनाव

इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने किशोरी को संदिग्धों के साथ देखा था, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया।

पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। 12 वर्षीय किशोरी शनिवार शाम घर से खाने का सामान खरीदने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि चार लोग उसे जबरन अपने साथ ले लिया। रविवार सुबह घर के पास एक तालाब से उसका शव बरामद किया गया। परिजनों ने दावा किया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या कर शव तालाब में फेंक दिया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने किशोरी को संदिग्धों के साथ देखा था, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और सूर्यपुर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को भी रोक दिया। इससे सियालदह-नामखाना रेल मार्ग पर करीब एक घंटे तक रेल सेवा बाधित रही, जबकि सड़क अवरोध लगभग पांच घंटे तक जारी रहा।

प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने एक युवक की पिटाई भी कर दी। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया। इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक संदिग्ध को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता के पिता से फोन पर बात की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने पीड़ित परिवार को मंगलवार को भवानी भवन बुलाया है। आईजी कंकर प्रसाद बारुई ने कहा कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम जल्द कराया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। पुलिस का प्रयास है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।