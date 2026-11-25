16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। शेख हसीना भी ऐलान कर चुकी हैं कि वह 16 दिसंबर को बांग्लादेश लौटने की तैयारी में हैं। इसी बीच बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने कह दिया है कि 16 दिसंबर को हम बांग्लादेश ले लेंगे।

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अर्जुन सिंह ने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के 'निधन' का बदला लेंगे। खास बात है कि उन्होंने इसकी तारीख भी 16 दिसंबर तय कर दी है। बीते कुछ सप्ताह से बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मुल्क वापसी का ऐलान कर चुकी हैं।

अर्जुन सिंह ने कहा कि बांग्लादेश अब कोई बहाना नहीं बना सकता है। मंगलवार को उन्होंने कहा, '16 दिसंबर तक बांग्लादेश ले लेंगे हम लोग। बहुत हो गया है। बांग्लादेश के पास अब कोई बहाना नहीं है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू निधन हुआ है, उसका बदला तो हम लेंगे ही।' हालांकि, उन्होंने इस पर कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी है।

16 दिसंबर तारीख है खास 16 दिसंबर भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों के लिहाज से खास है। दरअसल, शेख हसीना ने 16 दिसंबर की तारीख का ऐलान ढाका लौटने के लिए किया है। हालांकि, बांग्लादेश सरकार प्रत्यर्पण के जरिए ही उन्हें वापस लाना चाहती है। इसके चलते दोनों मुल्कों में लंबे समय से रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। हसीना 2024 से ही भारत में रह रहीं हैं और लौटकर कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए तैयार हैं।

खास बात है कि 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश में विजय दिवस भी मनाया जाता है। दरअसल, मुल्क 1971 में हुए मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर अपनी विजय का उत्सव मनाता है। हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मिल अली ने कहा था 'हसीना ने संकेत दिया है कि उनकी वापसी 16 दिसंबर को बांग्लादेश के विजय दिवस पर होगी जो 1971 में मुक्ति संग्राम के समाप्त होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। शेख हसीना ने इस बात पर जोर दिया है कि वह बांग्लादेश की राष्ट्रीय विमानन कंपनी 'बिमान एयरलाइन्स' से लौटेंगी।'

बांग्लादेश ने कर दिया है कि इनकार बांग्लादेश हसीना को विमान से वापस बुलाए जाने के अनुरोध खारिज करती नजर आ रही है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा, 'उन्हें केवल हथकड़ी लगाकर या कड़ी निगरानी में ही वापस लाया जा सकता है।' उन्होंने कहा कि 'हसीना क्या चाहती हैं और क्या हो सकता है, इसके बीच अंतर किया जाना चाहिए।'

मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा, 'शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश सरकार का रुख वैसा ही है जैसा बांग्लादेशी कानून के तहत विदेश भाग गए किसी भी अन्य दोषी व्यक्ति के संबंध में होता है।' उन्होंने कहा कि हसीना बांग्लादेशी क्षेत्र में जहां भी प्रवेश करेंगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

भारत से ही होगी चर्चा प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना और प्रसारण सलाहकार जाहिद उर रहमान ने कहा, 'शेख हसीना आएंगी या नहीं, यह उनसे चर्चा करने का विषय नहीं है। चर्चा भारत के साथ होगी। एक गंभीर अपराधी अपने सहयोगियों के साथ भारत में है। उन्हें दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए, वह आएंगी या नहीं, वह विमान बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान से यात्रा करेंगी या अपने विमान से, या पैदल आएंगी, और उन्हें कैसे सौंपा जाएगा-इन मामलों पर भारत के साथ चर्चा की जाएगी।'