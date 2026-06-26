बंगाल में अंडे की छुट्टी! बीजेपी शासित राज्यों में मिड-डे मील से बाहर क्यों हो रहा अंडा? उठे सवाल

पश्चिम बंगाल में मिड-डे मील की जिम्मेदारी इस्कॉन को मिलने से अंडों पर सियासत गरमा गई है। टीएमसी ने बीजेपी पर शाकाहार थोपने का आरोप लगाया है। जानिए देश के किन राज्यों में मिलता है अंडा।

पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने हाल ही में अपना पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा बजट में मिड-डे मील योजना में बड़े बदलाव का ऐलान किया गया है, जिस पर अब भारी सियासी बवाल मच गया है। सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में मिड-डे मील का जिम्मा धार्मिक संस्था 'इस्कॉन' (ISKCON) को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। इसके लागू होने के बाद मेन्यू से अंडा बाहर हो जाएगा और बच्चों को पूरी तरह से शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा। इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार पर स्कूली छात्रों पर शाकाहार थोपने का आरोप लगाया है।

मिड-डे मील में क्या हुए हैं बदलाव? नई मिड-डे मील नीति के तहत प्राइमरी स्कूलों में प्रति छात्र भोजन की लागत (मटेरियल कॉस्ट) को 6.78 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। इस्कॉन द्वारा परोसा जाने वाला शाकाहारी भोजन फिलहाल कोलकाता नगर निगम (KMC) क्षेत्र के स्कूलों में शुरू किया जाएगा। कोलकाता में इस्कॉन को अपनी रसोई और बुनियादी ढांचा (लॉजिस्टिक) तैयार करने में एक से दो महीने का समय लगने की उम्मीद है।

टीएमसी का हमला- 'यह बंगाल की संस्कृति नहीं' सरकार के इस कदम पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बागी टीएमसी नेता रितब्रत बनर्जी ने कहा, "बंगाली बच्चों का पशु प्रोटीन (एनिमल प्रोटीन) खाना पांच हजार साल पुरानी परंपरा है। अगर इस्कॉन मिड-डे मील में नॉन-वेज रोक देगा, जिसका मतलब न सिर्फ अंडा रोकना है बल्कि मसूर दाल को भी मेन्यू से बाहर करना है, तो यह बंगाली संस्कृति और परंपरा के अनुकूल नहीं है।"

वहीं टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने भी इस फैसले की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "चुनाव प्रचार के दौरान मछली खाने के तमाशे के बाद, गुजरात जिमखाना का असली रूप सामने आ गया है। बंगाल में नई बीजेपी सरकार काम पर है। मिड-डे मील से अंडे हटाकर बच्चों को पोषण से वंचित किया जा रहा है। शाकाहार थोपा जा रहा है। बंगाल इसे खारिज करता है।"

शुभेंदु सरकार की दलील- 'शुद्ध खाना मिलेगा' विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस्कॉन को जिम्मा सौंपने के फैसले का बचाव किया। सीएम ने धार्मिक संस्था की भागीदारी को लेकर जताई जा रही चिंताओं को दूर करते हुए कहा, "हम मिड-डे मील बनाने की जिम्मेदारी इस्कॉन को दे रहे हैं। अगर आपको आपत्ति है तो 'हरे कृष्ण' मत कहिए- कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। आपको खाने के लिए अच्छा और शुद्ध भोजन मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है।"

स्कूली शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने भी अंडे हटाने का बचाव करते हुए कहा कि शाकाहारी भोजन बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग शाकाहारी भोजन पर स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा, "इस बात में कोई तर्क नहीं है कि पोषण की जरूरत पूरी करने के लिए बच्चों का अंडा खाना जरूरी है।"

इस्कॉन ने क्या कहा? इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधारमण दास ने 'द इंडियन एक्सप्रेस' को बताया कि उनका संगठन वर्तमान में आठ राज्यों के 20 से अधिक शहरों में करीब 12 लाख छात्रों को मिड-डे मील परोस रहा है और पिछले 20-22 सालों से लोग इस्कॉन के भोजन की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने पोषण की कमी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि मेन्यू डाइटिशियन (आहार विशेषज्ञ) की मदद से स्थानीय स्वाद को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। उन्होंने कहा, "यह सोचना गलत है कि थाली में प्रोटीन नहीं होगा। सोया चंक्स और राजमा जैसी कई चीजों में भरपूर प्रोटीन होता है।"

शिक्षकों और स्थानीय रसोइयों की बढ़ी चिंता मिड-डे मील में हुए इस बदलाव से शिक्षकों का एक वर्ग भी चिंतित है। एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि अंडा योजना के तहत परोसे जाने वाले सबसे लोकप्रिय आइटम में से एक है। मछली कभी नहीं दी गई क्योंकि हमारा प्राइमरी स्कूल है। बच्चे अंडा पसंद करते हैं जो सप्ताह में एक दिन दिया जाता है और उस एक दिन हमने हमेशा सबसे ज्यादा हाजिरी दर्ज की है।

हेडमास्टर ने इस नीति के चलते स्थानीय महिला रसोइयों के रोजगार छिनने की चिंता भी जताई। पहले स्कूलों में स्थानीय महिलाएं खाना बनाती थीं, जिन्हें महीने के करीब 2,000 रुपये मिलते थे। अब इस्कॉन के आने से उनका काम छिन सकता है।

बीजेपी सरकारों की नीतियों पर फिर उठी बहस पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई बीजेपी सरकार के एक हालिया फैसले ने मिड-डे मील में अंडों को लेकर राजनीतिक बहस को फिर से हवा दे दी है। यह कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बीजेपी शासित राज्यों में अंडों को मिड-डे मील से हटाया जा चुका है।

आंकड़े क्या कहते हैं: केवल 5 बीजेपी शासित राज्यों में मिल रहे अंडे इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 14 में ही मिड-डे मील में अंडे परोसे जाते हैं। जिन राज्यों में अंडे नहीं दिए जाते, उनमें से अधिकतर में बीजेपी की सरकारें हैं। आज के समय में केवल पांच बीजेपी शासित राज्य (असम, ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार और महाराष्ट्र) ही ऐसे हैं जो स्कूल मील में अंडों का निरंतर समर्थन करते हैं।

पीएम पोषण योजना (केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 की फंडिंग) के तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, दिल्ली और त्रिपुरा जैसे राज्यों में अंडे देने की कोई राज्यव्यापी नीति नहीं है। इसके विपरीत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे गैर-बीजेपी शासित राज्य स्कूल पोषण कार्यक्रमों में नियमित रूप से अंडे देते हैं।

सत्ता बदलते ही इन राज्यों ने बदल दी नीति छत्तीसगढ़: 2019 में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अंडे बांटने की शुरुआत की थी। 2023 में विष्णु देव साय के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आते ही अंडों को हटाकर सारा फोकस 'बाजरा आधारित पोषण' पर कर दिया गया।

महाराष्ट्र: राज्य में 2025 की शुरुआत में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने अंडों के लिए दी जाने वाली सरकारी फंडिंग रोक दी थी। हालांकि, विरोध के बाद सरकार ने मिड-डे मील में अंडे परोसने की इजाजत तो दे दी, लेकिन स्कूलों से कहा गया कि इसके लिए संसाधन वे खुद जुटाएं।

गोवा और मध्य प्रदेश: गोवा की बीजेपी सरकार ने 2022 में अंडे शामिल किए थे, लेकिन भारी विरोध के बाद फैसला वापस ले लिया। वहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अंडे का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 2020 में सरकार गिरने के बाद बीजेपी के सत्ता में आते ही यह योजना कभी लागू ही नहीं हो सकी।

दक्षिण भारत में राजनीति पर भारी है 'पोषण' उत्तर और पश्चिम भारत के उलट, दक्षिण भारत के राज्यों में राजनीतिक विचारधारा से अलग हटकर पोषण को तरजीह दी गई है। कर्नाटक में 2021 में लिंगायत समुदाय और पार्टी के भीतर से हो रहे कड़े विरोध के बावजूद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने मिड-डे मील में अंडे देना जारी रखा था। बाद में 2023 में आई कांग्रेस सरकार ने इस आवंटन को और बढ़ा दिया।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण संस्थान (NIN) की सिफारिशों को मानते हुए राज्य में अंडे अनिवार्य किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहां भी मिड-डे मील इस्कॉन द्वारा बनाया जाता है (जैसा बंगाल में होने वाला है), लेकिन धार्मिक आधार पर उन्हें भी अंडे परोसने से छूट नहीं दी गई है। चंद्रबाबू नायडू (TDP-BJP गठबंधन) के 2024 में सत्ता में लौटने के बाद भी यह नीति जस की तस जारी है।

यहां बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मिड-डे मील के मेन्यू की स्थिति को दर्शाने वाली टेबल दी गई है।

क्रम सं. राज्य / केंद्र शासित प्रदेश मिड-डे मील में अंडे की स्थिति 1. उत्तर प्रदेश ❌ अंडे नहीं दिए जाते 2. गुजरात ❌ अंडे नहीं दिए जाते 3. मध्य प्रदेश ❌ अंडे नहीं दिए जाते 4. राजस्थान ❌ अंडे नहीं दिए जाते 5. महाराष्ट्र ➖ अंडे दिए जाते हैं (फंडिंग रोक दी गई है) 6. असम ✅ अंडे दिए जाते हैं 7. हरियाणा ❌ अंडे नहीं दिए जाते 8. पश्चिम बंगाल ❌ अंडे देना बंद / हटाए जा रहे हैं 9. ओडिशा ✅ अंडे दिए जाते हैं 10. उत्तराखंड ✅ अंडे दिए जाते हैं 11. छत्तीसगढ़ ❌ अंडे नहीं दिए जाते 12. गोवा ❌ अंडे नहीं दिए जाते 13. त्रिपुरा ✅ अंडे दिए जाते हैं 14. अरुणाचल प्रदेश ❌ अंडे नहीं दिए जाते 15. मणिपुर ❌ अंडे नहीं दिए जाते 16. दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश) ❌ अंडे नहीं दिए जाते 17. बिहार ✅ अंडे दिए जाते हैं

पोषण और विज्ञान क्या कहता है? स्कूलों में अंडे देने की शुरुआत सबसे पहले जून 1989 में तमिलनाडु से हुई थी। अंडे विटामिन सी को छोड़कर लगभग हर जरूरी विटामिन और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इन्हें 'सुपरफूड' माना जाता है।