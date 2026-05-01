गुंडा, जल्लाद, गंदा आदमी; अमित शाह को क्या क्या बोल गए TMC सांसद? लटकाने की दे दी धमकी

बंगाल में चुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी माहौल बेहद गर्म हो गया है। भाजपा और टीएमसी एक-दूसरे पर एक के बाद एक कई आरोप लगा रही है। टीएमसी सांसद ने अमित शाह को बिल्ली, गुंडा और जल्लाद तक कह दिया है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने से पहले तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के बोल बिगड़ गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री पर बड़े आरोप लगाते हुए उन्हें उल्टा लटका देने की धमकी दी। इस दौरान शाह को चेतावनी देते हुए कल्याण बनर्जी ने उन्हें सबसे बड़ा गुंडा, जल्लाद और डर्टी इंसान भी कह दिया।

सोशल मीडिया पर कल्याण बनर्जी के इस भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है। रिपब्लिक भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह वीडियो 28 अप्रैल का है। वीडियो में टीएमसी सांसद पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा पर तीखा हमला बोलते सुने जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमित शाह बंगाल में टीएमसी के लोगों को धमका रहे हैं और उन्होंने बंगाल में 15 दिनों तक रुककर इसकी योजना भी बनाई। कल्याण बनर्जी ने कहा, “गृह मंत्री गुंडा हैं। वो एक जल्लाद हैं।”

आपको झुलाकर रख देंगे- कल्याण बनर्जी उन्होंने कहा कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए पुलिस और चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, "ये सब अमित शाह ने किया है। वो एक गंदा आदमी है। पूरी तरह से गंदा आदमी।" TMC नेता ने आगे गृह मंत्री को खुली धमकी देते हुए कहा, “अमित शाह, आप यहां आइए। पुलिस ले कर हीरो बनते हैं अगर आप में हिम्मत है, तो बिना पुलिस के यहां आइए। कितने आदमी को आप झुलाएंगे देखते हैं। आपको झुलाकर रख देंगे। आइए। गुंडा, कायर।”