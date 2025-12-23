Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWest Bengal LOP Suvendu Adhikari announces financial aid to family of Dipu Chandra Das lynched in Bangladesh
बांग्लादेश में लिंचिंग में मारे गए हिन्दू युवक के परिजनों को देंगे आर्थिक मदद, सुवेंदु अधिकारी का ऐलान

बांग्लादेश में लिंचिंग में मारे गए हिन्दू युवक के परिजनों को देंगे आर्थिक मदद, सुवेंदु अधिकारी का ऐलान

संक्षेप:

दूसरी, तरफ भारत समेत दुनिया भर से लोग दीपू चंद्र दास के परिजनों की मदद के लिए आगे आए हैं। बांग्लादेश में रहने वाले इस परिवार के लिए अमेरिका और सिंगापुर समेत कई देशों में रहने वाले हिन्दुओं द्वारा दान भेजा जा रहा है।

Dec 23, 2025 06:02 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार (23 दिसंबर) को ऐलान किया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के मैमनसिंह में हाल ही में भीड़ हिंसा का शिकार हुए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वह दास के परिवार के संपर्क में हैं और नियमित मासिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कल उनसे बात करेंगे। अधिकारी ने कहा, "हम दीपू दास के परिवार के संपर्क में हैं और मैं कल उनसे बात करूंगा। हम हर महीने उन्हें आर्थिक मदद देने के तरीके तय करेंगे।"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दूसरी, तरफ भारत समेत दुनिया भर से लोग दीपू चंद्र दास के परिजनों की मदद के लिए आगे आए हैं। बांग्लादेश में रहने वाले इस परिवार के लिए अमेरिका और सिंगापुर समेत कई देशों में रहने वाले हिन्दुओं द्वारा दान भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस परिवार को मदद देने की अपील और सहायता तेजी से बढ़ रही है। इस बीच, द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दीपू दास की हत्या के मामले में रविवार तक बारह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश की तरफ निगाह उठाकर भी देखा तो… भारत का नाम लेकर पाक नेता की गीदड़भभकी

ईशनिंदा में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला

बता दें कि बांग्लादेश में 18 दिसंबर को कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करने वाले 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास को मैमनसिंह के बालुका में ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था और उसके शव को पेड़ से टांग कर उसमें आग लगा दी थी। पुलिस के मुताबिक, दास को पहले फैक्ट्री के बाहर भीड़ ने पीटा और फिर एक पेड़ से लटका दिया। भीड़ ने उसके शव को ढाका-मैमनसिंह राजमार्ग के पास छोड़ दिया और बाद में उसे आग लगा दी।

पूरी दुनिया में घोर निंदा हो रही

बांग्लादेश में हुई इस बर्बर हत्या की संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया में घोर निंदा हो रही है और मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली वहां की अंतरिम सरकार के खिलाफ लोग रोष जता रहे हैं। भारत में भी लोगों ने अलग-अलग शहरों में मंगलवार को इस घटना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने बंगलादेश में हिन्दू युवक की पीट-पीटकर हुई हत्या के विरोध में मंगलवार को बंगलादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोग

विहिप और बजरंग दल का प्रदर्शन

दरअसल, बंगलादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद वहां भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भड़क गये थे। इसी दौरान ईशनिंदा की अफवाहों के बीच दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।और उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था। इस दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उच्चायोग के बाहर इकट्ठा हुए और बंगलादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान 'हनुमान चालीसा' का पाठ किया गया। इस घटना के बाद विहिप और बजरंग दल पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने लिये अंतरराष्ट्रीय दखल की मांग कर रहे हैं। इस बीच, नयी दिल्ली में बंगलादेश उच्चायोग ने सोमवार को अनिश्चितकाल के लिये वीज़ा जारी करना रोक दिया। उच्चायोग के दरवाज़े पर लगाये गये एक नोटिस में यह जानकारी दी गयी। बंगलादेश ने 'सुरक्षा चिंताओं और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने की ज़रूरत' का हवाला देते हुए अगले आदेश तक अस्थायी रूप से सभी सेवाएं निलंबित कर दी हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
West Bengal News Bangladesh Bangladesh Protest अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।