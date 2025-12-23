बांग्लादेश में लिंचिंग में मारे गए हिन्दू युवक के परिजनों को देंगे आर्थिक मदद, सुवेंदु अधिकारी का ऐलान

संक्षेप: दूसरी, तरफ भारत समेत दुनिया भर से लोग दीपू चंद्र दास के परिजनों की मदद के लिए आगे आए हैं। बांग्लादेश में रहने वाले इस परिवार के लिए अमेरिका और सिंगापुर समेत कई देशों में रहने वाले हिन्दुओं द्वारा दान भेजा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार (23 दिसंबर) को ऐलान किया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के मैमनसिंह में हाल ही में भीड़ हिंसा का शिकार हुए हिंदू युवक दीपू चंद्र दास के परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वह दास के परिवार के संपर्क में हैं और नियमित मासिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कल उनसे बात करेंगे। अधिकारी ने कहा, "हम दीपू दास के परिवार के संपर्क में हैं और मैं कल उनसे बात करूंगा। हम हर महीने उन्हें आर्थिक मदद देने के तरीके तय करेंगे।"

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दूसरी, तरफ भारत समेत दुनिया भर से लोग दीपू चंद्र दास के परिजनों की मदद के लिए आगे आए हैं। बांग्लादेश में रहने वाले इस परिवार के लिए अमेरिका और सिंगापुर समेत कई देशों में रहने वाले हिन्दुओं द्वारा दान भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस परिवार को मदद देने की अपील और सहायता तेजी से बढ़ रही है। इस बीच, द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दीपू दास की हत्या के मामले में रविवार तक बारह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ईशनिंदा में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला बता दें कि बांग्लादेश में 18 दिसंबर को कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करने वाले 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास को मैमनसिंह के बालुका में ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था और उसके शव को पेड़ से टांग कर उसमें आग लगा दी थी। पुलिस के मुताबिक, दास को पहले फैक्ट्री के बाहर भीड़ ने पीटा और फिर एक पेड़ से लटका दिया। भीड़ ने उसके शव को ढाका-मैमनसिंह राजमार्ग के पास छोड़ दिया और बाद में उसे आग लगा दी।

पूरी दुनिया में घोर निंदा हो रही बांग्लादेश में हुई इस बर्बर हत्या की संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया में घोर निंदा हो रही है और मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली वहां की अंतरिम सरकार के खिलाफ लोग रोष जता रहे हैं। भारत में भी लोगों ने अलग-अलग शहरों में मंगलवार को इस घटना के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने बंगलादेश में हिन्दू युवक की पीट-पीटकर हुई हत्या के विरोध में मंगलवार को बंगलादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया।

विहिप और बजरंग दल का प्रदर्शन दरअसल, बंगलादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद वहां भी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भड़क गये थे। इसी दौरान ईशनिंदा की अफवाहों के बीच दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।और उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था। इस दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उच्चायोग के बाहर इकट्ठा हुए और बंगलादेश सरकार से अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की मांग की।