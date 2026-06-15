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ममता के करीबी MLA पर हमला, दीदी के घर से निकलते फेंका गया अंडा; क्या बोले कुणाल घोष?

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, 'पश्चिम बंगाल में आखिर यह क्या हो रहा है? विधायक कुणाल घोष जब ममता बनर्जी के आवास से बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान भाजपा समर्थकों ने उन पर अंडे फेंके।'

ममता के करीबी MLA पर हमला, दीदी के घर से निकलते फेंका गया अंडा; क्या बोले कुणाल घोष?

तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष पर सोमवार शाम को उस समय एक स्थानीय युवक ने अंडा फेंक दिया, जब वह पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास से बाहर निकल रहे थे। अंडा फेंके जाने की घटना पर कुनाल घोष ने कहा, 'सौगत रॉय, शोभनदेब चट्टोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा और बिमान बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता यहां मौजूद थे। अगर उनके साथ ऐसा किया जाता तो क्या होता? यह क्या हो रहा है? क्या अब कोई ममता दीदी के आवास पर नहीं आएगा? मैं यहां से जा रहा था और मीडिया की अपील पर रुककर बात कर रहा था।'

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टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, 'पश्चिम बंगाल में क्या होता जा रहा है? जब विधायक कुणाल घोष दीदी के आवास से निकल रहे थे और प्रेस से बातचीत कर रहे थे, तभी भाजपा के गुंडों ने उन पर अंडे फेंके। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। जब सीआईडी यहां आई थी, तब मैंने बताया था कि दोनों गवाह भाजपा से जुड़े हुए हैं। उनमें से एक यही युवक था जो अंडा फेंकने आए समूह का हिस्सा था।'

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कल्याण बनर्जी ने फोन पर दिखाई तस्वीर

कल्याण बनर्जी फोन पर तस्वीर दिखाते हुए कहा कि मैंने पुलिस आयुक्त को फोन किया, लेकिन 25-30 मिनट बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। हमारी जान को खतरा है। पश्चिम बंगाल में यही स्थिति बन गई है। कुछ दिनों पहले टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा में जान गंवाने वाले एक पार्टी कार्यकर्ता के परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके काफिले पर कथित तौर पर पथराव किया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। अभिषेक बनर्जी ने इसे अपने ऊपर हुआ जानलेवा हमला बताते हुए इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं, बीजेपी नेताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपों को खारिज किया।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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