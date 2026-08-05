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जहां 73 दिनों तक भिड़े भारत-चीन, वहां चलेगी ट्रेन; बंगाल सरकार ने तो काम भी शुरू कर दिया

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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चीन सीमा के पास भारत की बड़ी तैयारी! डोकलाम ट्राइजंक्शन के करीब जलढाका तक बिछेगी 17 KM लंबी रेल लाइन। 272 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट के लिए बंगाल में जमीन अधिग्रहण होगा तेज।

डोकलाम सीमा के बेहद करीब पहुंचेगी भारतीय रेल, चालसा से जलढाका तक बिछेगा 17 KM का रणनीतिक ट्रैक
डोकलाम सीमा के बेहद करीब पहुंचेगी भारतीय रेल, चालसा से जलढाका तक बिछेगा 17 KM का रणनीतिक ट्रैक

भारत ने चीन-भूटान सीमा के पास अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। रेलवे मंत्रालय ने उत्तर बंगाल के खूनीया मोड़ से जलढाका तक 17 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, ताकि डोकलाम ट्राई-जंक्शन के करीब तक ट्रेनों की आवाजाही आसानी से सुनिश्चित की जा सके।

272 करोड़ रुपये की मिली मंजूरी

दार्जिलिंग से लोकसभा सांसद राजू बिस्टा ने सोशल मीडिया पर इस अहम प्रोजेक्ट की जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्रालय ने इस 17 किलोमीटर लंबी रणनीतिक अहमियत वाली लाइन के लिए करीब 272 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

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रेलवे लाइन से जुड़ी मुख्य बातें

  • यह ट्रैक चालसा के पास खूनीया मोड़ से शुरू होकर भूटान सीमा के करीब जलढाका पर खत्म होगा।
  • यह ट्रैक जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग वन प्रभागों के तहत आने वाले जंगली और दुर्गम इलाकों से होकर गुजरेगा।
  • मॉनसून खत्म होने के बाद भारतीय रेलवे और पश्चिम बंगाल वन विभाग द्वारा एक संयुक्त सर्वे शुरू किए जाने की उम्मीद है।
  • इसके बाद एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जाएगी।

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डोकलाम ट्राई-जंक्शन के पास रणनीतिक अहमियत

इस रेलवे लाइन का महत्व इसके इंजीनियरिंग से ज्यादा इसके भूगोल में छिपा है। जलढाका नदी सिक्किम में जेलेप-ला दर्रे के करीब कुपुप (जिसे बिंटांग भी कहा जाता है) झील से निकलती है। यह इलाका डोकलाम के विवादित ट्राई-जंक्शन के बेहद करीब स्थित है। गौरतलब है कि साल 2017 में डोकलाम में ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 73 दिनों तक गतिरोध चला था। चूंकि चीन लगातार उस पठार के अपनी तरफ वाले हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है, ऐसे में यह नई रेल लाइन सीमा पर भारत की सैन्य रसद और सामरिक ताकत को मजबूती देगी।

पर्यटन को भी लगेंगे पंख

यह प्रोजेक्ट एक साथ दोहरे उद्देश्य को पूरा करेगा। एक तरफ जहां यह सेना के लिए रणनीतिक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, वहीं डुआर्स क्षेत्र के साथ-साथ जलढाका, बिंदु और तोडे तांगता जैसी दूरदराज की सीमांत बस्तियों में पर्यटन को भी बड़ा बूम देगा।

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चीन सीमा की ओर दूसरा बड़ा रेल प्रोजेक्ट

सांसद बिस्टा के अनुसार, चालसा से सीमा की ओर भारत करीब 200 किलोमीटर लंबे रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और जलढाका लाइन उसी रणनीति का अहम हिस्सा है। सेवोक-रंगपो लाइन (जिसे नाथू-ला तक बढ़ाने का प्रस्ताव है) के बाद, चीन सीमा की ओर जाने वाली यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रेलवे लाइन होगी।

Amit Kumar

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