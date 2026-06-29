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बंगाल में यूसीसी का रास्ता तैयार, शुभेंदु सरकार ने किया कमेटी का ऐलान; बिल कब तक

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया सोमवार को औपचारिक रूप से शुरू कर दी। उन्होंने प्रस्तावित कानून का खाका तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की।

बंगाल में यूसीसी का रास्ता तैयार, शुभेंदु सरकार ने किया कमेटी का ऐलान; बिल कब तक

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की प्रक्रिया सोमवार को औपचारिक रूप से शुरू कर दी। उन्होंने प्रस्तावित कानून का खाका तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। अधिकारी ने कहाकि समिति को चार हफ्ते के अंदर अपनी सिफारिशें सौंपने को कहा गया है। इसके बाद अगस्त में विधानसभा के विस्तारित बजट सत्र के दौरान सरकार के लिए यूसीसी विधेयक पेश करने का रास्ता साफ हो जाएगा। मौजूदा विधानसभा सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहाकि राज्य मंत्रिमंडल दो जुलाई को होने वाली अपनी बैठक में मसौदा विधेयक पर विचार करेगी, ताकि इसे विधानसभा में पेश करने के लिए अंतिम रूप दिया जा सके।

भाजपा सरकार की सबसे अहम पहल
यह कदम भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की सबसे अहम विधायी पहल में से एक है, जो उसके चुनावी घोषणा-पत्र में किए गए एक प्रमुख वादे को पूरा करता है। अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित कानून को गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026, असम यूसीसी कानून और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित कानून में राज्य के आदिवासी, मूल निवासी, कुड़मी और आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अन्य जनजातीय समुदायों को छूट दी जाएगी, जैसा कि उत्तराखंड और गुजरात मॉडल के तहत छूट दी गई है।

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सरकार पूरा करेगी वादा
अधिकारी ने उन नौ मुख्य क्षेत्रों के बारे में बताया जिन्हें प्रस्तावित कानून एक समान कानूनी ढांचे के तहत विनियमित करना चाहता है। इनमें शादी, तलाक, गुजारा-भत्ता, विरासत, गोद लेना और पारिवारिक कानून के अन्य पहलू शामिल हैं, जो अभी धर्म पर आधारित अलग-अलग वैयक्तिक कानूनों से संचालित होते हैं। विधानसभा को संबोधित करते हुए अधिकारी ने कहाकि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था और सरकार उस वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहाकि हम अपनी बात पर कायम हैं। हमने अपने घोषणापत्र में जो कुछ भी वादा किया है, उसे लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में यूसीसी हर हाल में लागू किया जाएगा।

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विपक्ष ने की नारेबाजी
एक अधिकारी ने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता रिटार्य जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। कमेटी में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, एक विधि विशेषज्ञ, एक शिक्षाविद, एक समाजसेवी और राज्य प्रशासन के एक अतिरिक्त सचिव शामिल होंगे। अतिरिक्त सचिव समिति के सदस्य सचिव के तौर पर भी काम करेंगे और इसके प्रशासनिक कामकाज को देखेंगे। कमेटी के कामकाज के दायरे के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहाकि यह कमेटी राज्य में अभी लागू वैयक्तिक और पारिवारिक कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी और एक साझा कानूनी ढांचा लागू करने की संभावनाओं की जांच करेगी।

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अधिकारी ने सदन को बताया कि समिति से यह भी उम्मीद है कि वह अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित पक्षों से सुझाव या विचार आमंत्रित करेगी। विपक्ष के नेता ऋतब्रत बंद्योपाध्याय के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने प्रस्तावित कानून के विरोध में नारे लगाए। इसपर प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों को कोई आपत्ति या सुझाव है, वे सीधे उच्च-स्तरीय समिति को सौंप सकते हैं।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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