Hindi NewsIndia NewsWest Bengal Governor CV Ananda Bose received a death threat through an email
'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा', ईमेल के जरिए भेजी धमकी, अपना मोबाइल नंबर भी दिया

संक्षेप:

Jan 09, 2026 07:11 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को गुरुवार रात एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोक भवन के सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईमेल भेजने वाले ने राज्यपाल को उड़ा देने की धमकी दी। अधिकारी ने बताया, ‘आरोपी ने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। हमने डीजीपी को सूचित कर दिया है और उनसे उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा है।'

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। इस मामले की सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दे दी गई है। अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं। बोस को जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और अब उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 60-70 केंद्रीय पुलिस कर्मी तैनात हैं।

भाजपा ने बंगाल में सुरक्षा पर उठाए सवाल

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी सरकार पर पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त होने का आरोप लगाया। मालवीय ने कहा, 'ममता बनर्जी के शासन में आपका स्वागत है, जहां राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।' उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ममता बनर्जी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रही एक निजी कंपनी की रक्षा करने के लिए ईडी से आपराधिक फाइलें छीनने में व्यस्त हैं। ममता बनर्जी एक असंयमित आपदा हैं।

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
West Bengal Mamata Banerjee TMC
