'बंगाल के राज्यपाल को उड़ा दूंगा', ईमेल के जरिए भेजी धमकी, अपना मोबाइल नंबर भी दिया
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। इस मामले की सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी दे दी गई है। राज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को गुरुवार रात एक ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लोक भवन के सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ईमेल भेजने वाले ने राज्यपाल को उड़ा देने की धमकी दी। अधिकारी ने बताया, ‘आरोपी ने ईमेल में अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। हमने डीजीपी को सूचित कर दिया है और उनसे उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करने को कहा है।'
अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रहे हैं। बोस को जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है और अब उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 60-70 केंद्रीय पुलिस कर्मी तैनात हैं।
भाजपा ने बंगाल में सुरक्षा पर उठाए सवाल
इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने टीएमसी सरकार पर पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त होने का आरोप लगाया। मालवीय ने कहा, 'ममता बनर्जी के शासन में आपका स्वागत है, जहां राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।' उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ममता बनर्जी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रही एक निजी कंपनी की रक्षा करने के लिए ईडी से आपराधिक फाइलें छीनने में व्यस्त हैं। ममता बनर्जी एक असंयमित आपदा हैं।