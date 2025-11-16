Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsWest Bengal Governor Bose dismisses TMC MP allegation of arms distribution at Raj Bhavan
TMC ने राज्यपाल पर हथियार बांटने का लगाया आरोप, आनंद बोस बोले- माफी मांगो नहीं तो...

TMC ने राज्यपाल पर हथियार बांटने का लगाया आरोप, आनंद बोस बोले- माफी मांगो नहीं तो...

संक्षेप: राज्यपाल आनंद बोस ने कहा, ‘इन आरोपों के गंभीर निहितार्थ हैं। जब सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद कहता है कि राजभवन के अंदर हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध हैं, तो क्या वह राज्य पुलिस बल में अपनी कमी व्यक्त कर रहा है?’

Sun, 16 Nov 2025 12:39 PMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के राजभवन से हथियार बांटने के आरोपों को खारिज किया है। बोस ने बनर्जी को अपने दावों की जांच करने की चुनौती दी और कहा, 'राजभवन में हथियार और गोला-बारूद की तलाश करना अंधेरे में एक अंधे व्यक्ति की ओर से काली बिल्ली की खोज करने जैसा है जो वहां है ही नहीं।' राज्यपाल ने पारदर्शिता और जांच के लिए राजभवन को जनता के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा, 'आज सुबह 5 बजे से लोग सिविल सोसाइटी के सदस्य और मीडिया आ रहे हैं ताकि देख सकें कि राज भवन में कोई हथियार या गोला-बारूद है या नहीं।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बंगाल में चल रहा SIR, सेक्स वर्कर्स की मांग- हमारे नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ो

आनंद बोस ने कल्याण बनर्जी के इरादों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या टीएमसी सांसद राज्य पुलिस बल में विश्वास की कमी व्यक्त कर रहे हैं या पार्टी की आंतरिक राजनीति उजागर कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये कोलकाता पुलिस की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। राज्यपाल बोस ने कहा, 'इन आरोपों के गंभीर निहितार्थ हैं। जब सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद कहता है कि राजभवन के अंदर हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध हैं, तो क्या वह राज्य पुलिस बल में अपनी कमी व्यक्त कर रहा है? क्या यह किसी तरह की आंतरिक पार्टी राजनीति दिखाता है? यह कहना कि हथियार और गोला-बारूद राजभवन में तस्करी से लाए गए हैं। कोलकाता पुलिस के साथ मिलीभगत का आरोप लगाना है।'

कल्याण बनर्जी को राज्यपाल का अल्टीमेटम

राज्यपाल ने बनर्जी को अल्टीमेटम दिया और कहा कि बंगाल के लोगों से माफी मांगें या कानूनी परिणाम भुगतें। उन्होंने कहा, 'उन्हें सुधार करना होगा। उनके पास विकल्प है कि या तो बंगाल के लोगों से माफी मांगें या उनके खिलाफ कानूनी विकल्प अपनाए जा सकते हैं।' इससे पहले शनिवार को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल बोस राजभवन में भाजपा अपराधियों का मनोरंजन कर रहे हैं। उन्हें राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए हथियार दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'बंगाल के राज्यपाल को बताएं कि राजभवन में भाजपा अपराधियों का मनोरंजन न करें। वह उन्हें वहां रख रहे हैं और हथियार व गोला-बारूद देकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए भेज रहे हैं। जब तक ऐसा राज्यपाल पद पर है, बंगाल में कुछ अच्छा नहीं होगा।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
West Bengal Mamata Banerjee TMC अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।