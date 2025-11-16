TMC ने राज्यपाल पर हथियार बांटने का लगाया आरोप, आनंद बोस बोले- माफी मांगो नहीं तो...
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के राजभवन से हथियार बांटने के आरोपों को खारिज किया है। बोस ने बनर्जी को अपने दावों की जांच करने की चुनौती दी और कहा, 'राजभवन में हथियार और गोला-बारूद की तलाश करना अंधेरे में एक अंधे व्यक्ति की ओर से काली बिल्ली की खोज करने जैसा है जो वहां है ही नहीं।' राज्यपाल ने पारदर्शिता और जांच के लिए राजभवन को जनता के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा, 'आज सुबह 5 बजे से लोग सिविल सोसाइटी के सदस्य और मीडिया आ रहे हैं ताकि देख सकें कि राज भवन में कोई हथियार या गोला-बारूद है या नहीं।'
आनंद बोस ने कल्याण बनर्जी के इरादों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या टीएमसी सांसद राज्य पुलिस बल में विश्वास की कमी व्यक्त कर रहे हैं या पार्टी की आंतरिक राजनीति उजागर कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये कोलकाता पुलिस की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। राज्यपाल बोस ने कहा, 'इन आरोपों के गंभीर निहितार्थ हैं। जब सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद कहता है कि राजभवन के अंदर हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध हैं, तो क्या वह राज्य पुलिस बल में अपनी कमी व्यक्त कर रहा है? क्या यह किसी तरह की आंतरिक पार्टी राजनीति दिखाता है? यह कहना कि हथियार और गोला-बारूद राजभवन में तस्करी से लाए गए हैं। कोलकाता पुलिस के साथ मिलीभगत का आरोप लगाना है।'
कल्याण बनर्जी को राज्यपाल का अल्टीमेटम
राज्यपाल ने बनर्जी को अल्टीमेटम दिया और कहा कि बंगाल के लोगों से माफी मांगें या कानूनी परिणाम भुगतें। उन्होंने कहा, 'उन्हें सुधार करना होगा। उनके पास विकल्प है कि या तो बंगाल के लोगों से माफी मांगें या उनके खिलाफ कानूनी विकल्प अपनाए जा सकते हैं।' इससे पहले शनिवार को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल बोस राजभवन में भाजपा अपराधियों का मनोरंजन कर रहे हैं। उन्हें राज्य में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए हथियार दे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'बंगाल के राज्यपाल को बताएं कि राजभवन में भाजपा अपराधियों का मनोरंजन न करें। वह उन्हें वहां रख रहे हैं और हथियार व गोला-बारूद देकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के लिए भेज रहे हैं। जब तक ऐसा राज्यपाल पद पर है, बंगाल में कुछ अच्छा नहीं होगा।'