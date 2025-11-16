TMC ने राज्यपाल पर हथियार बांटने का लगाया आरोप, आनंद बोस बोले- माफी मांगो नहीं तो...

संक्षेप: राज्यपाल आनंद बोस ने कहा, ‘इन आरोपों के गंभीर निहितार्थ हैं। जब सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद कहता है कि राजभवन के अंदर हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध हैं, तो क्या वह राज्य पुलिस बल में अपनी कमी व्यक्त कर रहा है?’

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के राजभवन से हथियार बांटने के आरोपों को खारिज किया है। बोस ने बनर्जी को अपने दावों की जांच करने की चुनौती दी और कहा, 'राजभवन में हथियार और गोला-बारूद की तलाश करना अंधेरे में एक अंधे व्यक्ति की ओर से काली बिल्ली की खोज करने जैसा है जो वहां है ही नहीं।' राज्यपाल ने पारदर्शिता और जांच के लिए राजभवन को जनता के लिए खोल दिया। उन्होंने कहा, 'आज सुबह 5 बजे से लोग सिविल सोसाइटी के सदस्य और मीडिया आ रहे हैं ताकि देख सकें कि राज भवन में कोई हथियार या गोला-बारूद है या नहीं।'

आनंद बोस ने कल्याण बनर्जी के इरादों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या टीएमसी सांसद राज्य पुलिस बल में विश्वास की कमी व्यक्त कर रहे हैं या पार्टी की आंतरिक राजनीति उजागर कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये कोलकाता पुलिस की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। राज्यपाल बोस ने कहा, 'इन आरोपों के गंभीर निहितार्थ हैं। जब सत्तारूढ़ पार्टी का सांसद कहता है कि राजभवन के अंदर हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध हैं, तो क्या वह राज्य पुलिस बल में अपनी कमी व्यक्त कर रहा है? क्या यह किसी तरह की आंतरिक पार्टी राजनीति दिखाता है? यह कहना कि हथियार और गोला-बारूद राजभवन में तस्करी से लाए गए हैं। कोलकाता पुलिस के साथ मिलीभगत का आरोप लगाना है।'