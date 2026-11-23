ग्रेजुएट बेरोजगारों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपये, 10वीं-12वीं वालों को भी इस राज्य में तोहफा
बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक ऐलान हुआ है। 2028-29 वित्त वर्ष से ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये और गैर-ग्रेजुएट युवाओं को मिलने वाली रकम 2,000 रुपये कर दी जाएगी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को हर महीने आर्थिक मदद देने के लिए ‘भरोसा कर्मसूची’ योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत ग्रेजुएट युवाओं और सरकारी वोकेशनल संस्थानों व ITI से डिप्लोमा करने वाले बेरोजगारों को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं पास जैसे गैर-ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को 1,500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। यह योजना जनवरी से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक ऐलान किया गया है। 2028-29 वित्त वर्ष से ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को मिलने वाली राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये और गैर-ग्रेजुएट युवाओं को मिलने वाली रकम 2,000 रुपये कर दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं की उम्र 21 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।
राज्य सरकार की नई ‘भरोसा कर्मसूची’ योजना ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की ‘युवा साथी’ योजना की जगह ली है। शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पिछली सरकार की योजना के तहत लाभ पाने वाले करीब 54 लाख लोगों का सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। जिन युवाओं ने अब तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वे ‘आपनार सरकार आपनार पासे’ कार्यक्रम के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों को आगे की प्रक्रिया के लिए युवा कल्याण विभाग के पास भेजा जाएगा।
सीधे खाते में भेजी जाएगी रकम
बंगाल सरकार की इस योजना के तहत मिलने वाली रकम हर महीने के दूसरे सप्ताह में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। हालांकि, योजना की औपचारिक शुरुआत फरवरी में एक कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। एक परिवार से अधिकतम 2 लोग ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा, अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने 3,000 रुपये पाने वाले लोग इसके पात्र नहीं होंगे। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की हैं और पिछली सरकार के बकाया भुगतान समेत कई बड़ी वित्तीय जिम्मेदारियां भी उठाई हैं। युवाओं से कुछ समय धैर्य रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे पूरे करेगी।
पश्चिम बंगाल का नाम बदलने का फैसला
दूसरी ओर, कैबिनेट बैठक में पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगा’ करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 9 दिसंबर को इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। विधानसभा का सत्र 4 से 14 दिसंबर तक चलेगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद अंग्रेजी समेत सभी भाषाओं के सरकारी दस्तावेजों और प्रशासनिक रिकॉर्ड में राज्य का नाम ‘पश्चिम बंगा’ लिखा जाएगा। इसके साथ ही अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाला ‘वेस्ट बंगाल’ नाम भी बदल जाएगा।
राज्य सरकार इस सत्र में नाम बदलने के प्रस्ताव के अलावा 8 अहम विधेयक भी पेश करेगी। राज्य का नाम बदलने की कोशिश पहले भी कई बार हो चुकी है। वाम मोर्चा सरकार के दौरान 20 जुलाई 1999 को विधानसभा में ‘पश्चिम बंगा’ नाम रखने पर चर्चा हुई थी। इसके बाद 2011 में सत्ता में आई ममता बनर्जी सरकार ने भी 2 सितंबर को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिली।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें