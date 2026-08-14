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जिलेटिन की 304 छड़ें, देसी बमों से भरी 4 बोरियां; 15 अगस्त से पहले बंगाल में ताबड़तोड़ बरामदगी

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस ने मल्लारपुर इलाके के कोट गांव में मिट्टी के मकान से देसी बमों से भरी चार बोरियां बरामद कीं। नलहाटी थाना क्षेत्र के लोकनमारा गांव में सुनसान मकान से विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मात्रा में सामग्री मिली।

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AI से बनाई गई सांकेतिक तस्वीर।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी के अनुसार, बरामद सामग्री में जिलेटिन की छड़ें और देसी बम शामिल हैं। रामपुरहाट थाना क्षेत्र के पठानपाड़ा इलाके में एक व्यक्ति के घर से 304 जिलेटिन की छड़ें मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य कार्रवाई में जिले के अलग-अलग इलाके से करीब 38 किलोग्राम जिलेटिन की छड़ें बरामद की गईं।

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पुलिस ने मल्लारपुर इलाके के कोट गांव में रात के समय छापेमारी के दौरान मिट्टी के मकान से देसी बमों से भरी चार बोरियां बरामद कीं। वहीं, नलहाटी थाना क्षेत्र के लोकनमारा गांव में एक सुनसान मकान से विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मात्रा में सामग्री मिली। इसमें अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर भी शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को देखते हुए पूरे पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस इन बरामदगियों के संबंध में आगे की जांच कर रही है।

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भारत-बांग्लादेश सीमा के पास से 2 लोग गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) ने मंगलवार को भारत-बांग्लादेश सीमा के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। पाकिस्तान के फैसलाबाद निवासी राणा रऊफ उर्फ वहाब आलम को मंगलवार देर रात उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर एसटीएफ के कर्मियों ने बनगांव के पास हाबरा में तलाशी अभियान चलाया और रऊफ को पकड़ लिया। जांचकर्ताओं को संदेह है कि रऊफ के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध हैं और वे भारत में उसकी गतिविधियों, संपर्कों और आवाजाही की जांच कर रहे हैं।

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मंगलवार को ही कोलकाता के टॉपसिया इलाके से गिरफ्तार किए गए दूसरे व्यक्ति मोहम्मद एजाज के रऊफ से सीधे संपर्क थे। उसने भारतीय पहचान पत्र हासिल करने में उसकी मदद की थी। एसटीएफ अधिकारी ने कहा, 'हमें रऊफ के बनगांव सीमा की ओर जाने की विशेष सूचना मिली थी और हमने उसे हाबरा के जेसोर रोड से गिरफ्तार कर लिया। हम आईएसआई से उसके कथित संबंधों, भारतीय पहचान दस्तावेजों के इस्तेमाल और क्या वह बांग्लादेश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, इसकी जांच कर रहे हैं।' रऊफ वर्ष 2012 में नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ था।

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Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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